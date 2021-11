Roma 2 nov – Benzina cara, ed Assoutenti lancia l’allarme. La crescita pazzesca dei prezzi del carburante delle ultime settimane metterebbe addirittura a rischio i consumi a Natale.

Benzina, una “emergenza” per i consumi

“Siamo in presenza di una vera e propria emergenza, perché gli incrementi dei listini dei carburanti hanno effetti negativi sull’intero sistema economico. Oltre ad aggravare la spesa degli italiani per i rifornimenti, il caro-benzina determina maggiori costi in capo a industrie e imprese, causa aumenti dei prezzi al dettaglio e ha ripercussioni sull’inflazione. Famiglie e attività produttive sono così schiacciate dall’escalation dei prezzi di benzina e gasolio, ed è necessario un intervento del Governo perché, senza misure per contenere la crescita dei prezzi, il potere d’acquisto dei cittadini subirà un duro contraccolpo e le conseguenze si faranno sentire direttamente sui consumi di Natale, che potrebbero subire un drastico taglio”.

Questa la dichiarazione del presidente di Assoutenti Furio Truzzi ad Adnkronos.

Benzina, i rincari rischiano di compromettere il Natale

L’aumento del prezzo medio della benzina prosegue, insomma, e i caratteri dell’emergenza denunciata da Truzzi si riflettono così. Il costo medio del carburante arriva a 1.749 al litro, mentre il gasolio è sui 1.613 euro.

Secondo Assoutenti il boom rischia di mettere a rischio addirittura i consumi a Natale, costringendo le famiglie a contenere le spese fino alle prossime festività: ““E’ necessario quindi intervenire sulla tassazione che vige sui carburanti, tagliando Iva e accise in modo da contenere la crescita dei listini e limitare gli effetti indiretti del caro-benzina sui prezzi dei prodotti trasportati e sui costi per industria e imprese”, ha aggiunto Truzzi.

Alberto Celletti