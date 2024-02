Centrosinistra a caso: fiaccolata per Navalny, ma contro Salvini

Roma, 19 feb – La fiaccolata per lo scomparso Alexei Navalny diventa contro Matteo Salvini. In un coacervo di deliri che solo a sinistra possono sviluppare. Ovviamente puntando sulle passate dichiarazioni del leader leghista, oltre che sulla solita banalizzazione del presunto bene (il dissidente russo è diventato una specie di santo con l’aureola, come peraltro era prevedibile).

Manifestare per Navalny ma per attaccare Salvini

Le adesioni sono state dell’intero arco parlamentare, ma su Navalny la sinistra pensa a Salvini. Nella fattispecie, la sua ala più spiccatamente euroinomane, dunque + Europa. Come riporta Tgcom24, Riccardo Magi ha ben pensato di non dimenticare di che pasta è fatto e di puntare dritto alla polemica in mancanza di altri argomenti: “Caro Salvini, non puoi fare tutte le parti in commedia. Ricordo benissimo quando definivi l’arresto di Navalny una ‘montatura mediatica’, che era un leader solo del ‘3%’. La fiaccolata per Navalny -non può trasformarsi nel festival dell’ipocrisia delle anime belle della Lega”, è la dichiarazione.

Il non senso random di un’area allo sbando

Tutto ciò che è a centrosinistra sembra agire come il classico personaggio in cerca d’autore. In cerca di qualcosa da dire, come del resto dimostra la sempreverde retorica antifascista. A parte il fatto che le dichiarazioni del leader leghista di allora non è che abbiano avuto chissà quali smentite (Navalny ha davvero raccolto consensi modesti e le manifestazioni a suo favore non hanno mai riscosso chissà quali successi) è il vuoto cosmico che caratterizza l’area a lasciare abbastanza stupiti. O meglio, “confermati”, non che ci aspettassimo chissà cosa, sia chiaro

Aurelio Del Monte