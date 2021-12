Roma, 22 dic – Sì, a quanto pare in Austria ci sarà la nuova figura del “cacciatore” dei non vaccinati a partire da febbraio, il mese dal quale scatterà l’obbligo vaccinale. Per meglio dire, sarà una sorta di “esattore”, almeno da quanto sostiene il quotidiano austriaco Heute.

Austria, cacciatore ed esattore di non vaccinati cercasi

“Nel 2022 la vaccinazione è obbligatoria, la città di Linz è già alla ricerca di dipendenti che si occupino delle sanzioni per chi non vuole vaccinarsi”, così si legge dal quotidiano austriaco. In parole povere, in Austria il cacciatore di non vaccinati sarà una sorta di esattore, che si dovrà occupare delle multe da comunicare ai trasgressori. L’obbligo, come è ormai noto, scatterà in Austria dal primo febbraio, per tutti i maggiori di 14 anni, come ha comunicato lo stesso governo di Vienna.

I non vaccinati rischieranno multe severissime, fino ai 3600 euro. E a Linz, a quanto pare, c’è già chi si porta avanti col reclutamento. I “cacciatori” avranno una serie di compiti: elaborare le sanzioni, i ricorsi, disporre le esecuzioni de le sanzioni stesse non vengono pagate. E lo stipendio è ricco: 2774 euro.

Le “preselezioni”

Alla fine dell’articolo, Heute pubblica un link, che rinvia al comune di Linz, dove vengono elencati esattamente i compiti sovramenzionati dei futuri “esattori”. Per chi è interessato, occorre portare con sé le documentazioni adeguate, ovvero un “diploma di scuola superiore completato, resilienza, disponibilità a fornire servizi aggiuntivi”. E, ovviamente, la cittadinanza austriaca. Senza dimenticare “un certificato 2G valido” (per ricordare, “vaccinato” o “guarito”, geimpft e genesen).

In Austria diventare cacciatore di non vaccinati non sarà comunque facile, ma un lavoro ambito. Si parla apertamente di preselezioni e colloqui. D’altronde quasi 3mila euro al mese non sono proprio spiccioli.

Stelio Fergola