Londra, 22 dic – Sì al vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni fragili, no agli altri bambini della stessa età: i consiglieri del governo del Regno Unito hanno deciso di non raccomandare il vaccino anti Covid a tutti gli under 12.

Regno Unito, esperti non consigliano il vaccino a tutti i bambini under 12

Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi) dovrebbe a breve raccomandare inizialmente un’introduzione limitata ai bambini clinicamente vulnerabili, evitando di suggerire che tutti i bambini dovrebbero essere vaccinati. Il comitato sostiene che il vaccino dovrebbe essere somministrato ai bambini piccoli che sono a rischio di coronavirus o che vivono con qualcuno che è gravemente immunocompromesso.

Vaccino per tutti i bambini: esperti decideranno l’anno prossimo

Tuttavia il Jvci non ha ancora deciso se tutti i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni debbano fare il vaccino. A quanto pare dovrebbe fare un ulteriore annuncio in merito l’anno prossimo. Allo stato attuale dunque il vaccino non è consigliato a tutti gli under 12. Al contempo, il comitato ha anche annunciato che le vaccinazioni di richiamo saranno estese a ulteriori gruppi di età. Come ai bambini di età pari o superiore a 16 anni e ai bambini vulnerabili di età compresa tra 12 e 15 anni, che potranno fare la terza dose.

“Per bambini 5-11 anni rischio molto basso di contrarre forme gravi Covid”

Gli esperti non consigliano il vaccino ai bambini perché non serve e può essere inutilmente pericoloso. Wei Shen Lim del Jvci ha dichiarato: “La maggior parte dei bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni ha un rischio molto basso di contrarre forme gravi della malattia Covid-19. Tuttavia, alcuni bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni hanno condizioni di salute di base che li mettono a rischio più elevato. Pertanto consigliamo a questi bambini di essere vaccinati in prima istanza”, conclude la Lim.

In Italia invece molti esperti consigliano il vaccino a tutti gli under 12

In Italia al contrario – dove peraltro la variante Omicron non è ancora dominante quanto lo sia nel Regno Unito -, molti esperti consigliano il vaccino a tutti i bambini under 12. Chissà se ora terranno conto della linea della prudenza del governo britannico. Anche e soprattutto in virtù del fatto che in Italia la percentuale degli adulti vaccinati è molto più alta di quella nel Regno Unito.

Ludovica Colli