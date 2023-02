Roma, 23 feb – Sull’emergenza clandestini parla il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E difende l’operato del governo, come riporta Tgcom24.

Clandestini, per Piantedosi “scongiurati 21mila arrivi”

Il ministro, dunque, difende il governo. Clandestini “scongiurati” secondo Piantedosi, come egli stesso dichiara in un’intervista: “Il governo, sin dal suo insediamento, ha messo tra le sue priorità quella del contrasto all’immigrazione irregolare. Si tratta di un programma ambizioso che comporta azioni di lungo periodo che non possono essere giudicate dopo solo 4 mesi di impegno di questo governo, che pure qualche risultato tangibile su questo fronte ha cominciato a farlo intravedere”, aggiungendo poi di aver “scongiurato l’arrivo, rispettivamente, di quasi 13mila e oltre 9mila migranti”. Il tutto – qui è costretto ad ammettere – in un “quadro di arrivi numerosi”. Il titolare del dicastero conclude così: “Si tratta di un risultato importante perché sono numeri che verrebbero aggiunti a quelli delle persone che sono riuscite a sfuggire ai controlli arrivando sulle nostre coste”.

È davvero così? Ma soprattutto, è importante?



I dati del 2023 dello stesso Viminale tracciano un quadro poco equivocabile: in questi primi due mesi, l’anno si prospetta come quello “record” in termini di sbarchi, sia rispetto al 2022, che al 2021 e allo stesso 2020, rispetto al quale gli arrivi sono triplicati. A sua volta, lo stesso 2022 è attualmente l’anno “record” degli ultimi 4 conclusi, con i suoi oltre 100mila sbarchi. Di questi, solo gli ultimi due mesi riguardano il governo Meloni, il quale chiaramente non può esserne considerato in nessun modo responsabile. Ma il trend non è andato assolutamente in fase calante – anzi – guardando a ciò che sta accadendo in questo nuovo anno. Di conseguenza, per quanto le stime di Piantedosi possano risultare confortanti non cancellano il dato di fatto attuale: gli sbarchi proseguono, imperterriti, e a livelli record rispetto al recente passato, tornando a tutti gli effetti a “competere” infelicemente con le annate precedenti al 2018. Che siano vere o meno le stime del ministro, la questione è molto più netta: ci interessano molto poco. Questo al netto di una strategia di lungo periodo ribadita dal ministro e che – quello sì – si spera possa portare frutti andando avanti. Una strategia che, specialmente nel risentimento di altri Paesi Ue stanchi delle invasioni, potrebbe portare ad evoluzioni interessanti, come già abbiamo sottolineato in passato. Per il momento però, c’è poco o nulla di cui vantarsi.

Stelio Fergola