Clandestini, Piantetosi certifica il pessimo record: “Sbarcati in 140mila”

Roma, 18 ott – Sui clandestini Matteo Piantedosi non riesce neppure a fare più finta. Anche perché con i numeri c’è poco da girarci intorno, come riporta anche Tgcom24.

Clandestini, Piantedosi: “Sbarcati 140mila migranti”

Li chiamano “migranti”, ma non si può dire che siano praticamente tutti clandestini, di cui Piantedosi non può nascondere però l’entità. Il ministro dell’Interno, nella sua informativa alla Camera, ieri non è potuto sfuggire alla cruda realtà: “Ad oggi questʼanno sono arrivate via mare 140.586 persone, mentre nello stesso periodo degli anni 2021 e 2022 ne erano arrivate, rispettivamente, 49.764 e 75.833”. Una realtà che, come si legge e si ascolta, a sua volta non può sottrarsi al confronto con le annate precedenti, e con il fatto – oggettivamente imbarazzante – di trovarsi al di sopra di qualsiasi governo a guida Pd sul tema dell’immigrazione di massa.

Nessun contrasto, solo giri “in tondo”

Non c’è mai stato alcun contrasto da parte di questo governo all’immigrazione di massa. Clandestina come – a maggior ragione – regolare. Anzi, in un anno di mandato sono stati più gli sforzi per cercare di legalizzare il “non legale” e quindi dichiararlo scomparso che non di altro genere. Regolette da Ong per provare mestamente a scoraggiare i salvataggi (peraltro, spesso ignorate dalle cosiddette navi di salvataggio) e poco altro. L’Italia imbarca clandestini, e Piantedosi non puà che riconoscerlo. Peggio ancora, lo fa con numeri da record, proprio con il governo di centrodestra che si dichiarava pronto a mettere un freno che non è mai arrivato. Noi, all’inizio, avevamo provato a crederci. Ma le cose non sempre vanno come ci si attende.