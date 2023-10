“L’Islam vi sgozzerà”: le chat terribili dei due egiziani a Milano

Roma, 18 ott – L’arresto dei due egiziani ieri a Milano porta a scoprire le loro chat private. E il contenuto è agghiacciante, come riportato dal Giornale. Messaggi violenti, con il solo scopo di arrivare al maggior numero di persone e soprattutto di reclutare nuovi adepti. Il legame dei due con l’Isis, prima soltanto presunto (ma con pochissimi dubbi) adesso diventa un’effettiva certezza.

“Vi sgozzeremo”: il contenuto delle chat degli egiziani

Nelle conversazioni dei due egiziani si legge” Faremo in modo di far crescere una generazione che ama i campi di battaglia per seguire il percorso dei loro padri: i martiri”, ma anche “Non avremo pace finché non applicheremo la legge di Dio nella sua terra”. Messaggi poco equivocabili, quelli trovati nelle chat dei due egiziani legati all’Isis arrestati ieri a Milano. I messaggi suddetti non venivano solo ritrovati nelle loro conversazioni ma anche inviati ad altri. Intento propagandistico evidente, al fine di far arrivare i contenuti violenti a più persone possibili.

Guerra jihadista

Si legge ancora: “Morire nel tuo letto oppure durante un incidente o uno sparo, è uguale. Ma Allah sceglie le persone che scelgono di morire da martire per la causa di Dio. Oh, musulmani, noi non combattiamo per proteggere una terra o per liberarla o per controllarla eccone un altro – non combattiamo per il potere o per avere delle posizioni. Combattiamo e combatteremo fino a quando l’intera religione sarà per Dio”. La propaganda di apologia del jihadismo e dell’Isis avveniva un po’ ovunque a livello social, fosse Whatsapp, Facebook, o anche Tik Tok. Dappertutto, un solo scopo: tentare di agganciare nuovi adepti alla causa jihadista.

Alberto Celletti