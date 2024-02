“Dall’Italia al cielo”: storia degli esuli vip

Roma, 10 feb – “Dall’Italia al cielo. Ritratti di istriani, fiumani e giuliani” è l’ultima fatica della scrittrice Cristina Di Giorgi per Eclettica edizioni. Scritto in collaborazione con il Comitato 10 febbraio, ha lo scopo di rimettere insieme quel mosaico umano forgiato dalla tremenda esperienza dell’esodo giuliano-dalmata.

Dall’Italia al cielo

Dalla storia di Enzo Bettizza a quella più nota di Sergio Endrigo, il libro si propone di far conoscere le storie di quei Italiani che dovettero reinventarsi e ricoprirsi in un’Italia che aveva dimenticato il loro dolore come esuli, profughi e sfollati. Sono le storie di Alida Valli e e Ottavio Missoni, di Laura Antonaz e Gianni Brezach (futuro marito di Loretta Goggi), ma anche di eroi più o meno noti come Nazario Sauro. Il volume propone storie poco note di uomini e donne che dall’esodo riuscirono ad affermarsi in Italia come dei perfetti sconosciuti senza dimenticare le proprie origini.

Oltre il silenzio

Oltre la cortina di silenzio innalzata intorno al dramma di un pezzo d’Italia consegnato al nemico, queste sono le storie dei protagonisti di quell’epoca, che mai dimenticarono le proprie origini. Lettura consigliata per chiunque cerchi fonti storiche attendibili oltre il fumo del negazionismo antifascista. Un’occasione per scoprire dei “Vip” che dell’Italianità non fecero mai nessun imbarazzo, ma anzi, vanto.

Sergio Filacchioni