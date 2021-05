Roma, 2 mag – Enrico Letta ci è tornato da Parigi come acclamatissimo segretario Pd, Fedez ci è salito sul palco del concertone del primo maggio, obiettivo: ddl Zan (e ius soli). La battaglia della sinistra arcobaleno, declinata dalla rediviva alleanza giallofucsia, con il M5S schieratissimo con il cantante dopo l’attacco alla Lega, è soltanto all’inizio. I giallofucsia (Italia Viva compresa) infatti vogliono che il ddl Zan sia approvato anche in Senato il prima possibile. E’ una questione della massima urgenza, dicono. Non a caso Letta in persona ha obiettato (su Facebook) che la pandemia non può essere la scusa per non difendere i diritti civili, a partire da quelli degli immigrati e dei gay. Infatti i due fronti – legge contro l’omotransfobia e cittadinanza agli immigrati – sono collegati: sono le due priorità della sinistra. E i compagni hanno mobilitato tutti, ma proprio tutti, per amplificare il loro disegno iper ideologico, spacciandolo per battaglia di civiltà e di democrazia. Quindi non è che la sinistra “riparte da Fedez” perché non ha leader con abbastanza seguito. Ma piuttosto Letta e gli altri giallofucsia sfruttano anche il marito della Ferragni per rendere “trendy” un disegno di legge liberticida.

Fedez al concertone rilancia il ddl Zan (e i giallofucsia esultano)

Non a caso Fedez dal palco della festa dei lavoratori – abbandonati dalla sinistra e che hanno ben poco da festeggiare dopo oltre un anno di lockdown, chiusure e restrizioni – ha parlato di ddl Zan (attaccando la Lega). Non a caso i dem e i 5 Stelle – che hanno piazzato sulle poltrone della Rai quei dirigenti ora accusati di tentata censura in un evidente cortocircuito della sinistra – sfruttano la querelle Fedez-Capitani per dire che a maggior ragione il ddl Zan va approvato quanto prima. Il succo insomma – che poi è l’ordine di scuderia – è fare pressione per sbloccare la legge in Senato. Legge che – lo ricordiamo – è un bavaglio per la libertà di espressione e un cavallo di Troia per indottrinare i ragazzini in classe con la teoria gender (oltre che per legittimare il diritto – che diritto non è – all’utero in affitto per le coppie gay).

Ius soli e ddl Zan: da quando è arrivato Letta il Pd non parla d’altro

Da quando è arrivato Letta, il Pd non parla d’altro: ddl Zan e ius soli. Per Enrico il parigino sono le due battaglie da vincere per uscire dal medioevo italico che lui fustiga dall’alto della sua esperienza all’estero. Dopo il comizio-pistolotto di Fedez di ieri, poi, anche i 5 Stelle (Conte in primis) si sono schierati con il marito della Ferragni, contro ogni censura. Oltre al danno la beffa, dunque. Visto che il ddl Zan sì che è una forma di censura, contro la stragrande maggioranza dei cittadini, che dovranno stare attenti a come parlano in materia di famiglia e altre questioni altrettanto delicate.

Un ddl per vietare agli italiani di poter contestare che i gay abbiano diritto a pratiche inumane come l’utero in affitto

Il ddl Zan serve a equiparare i diritti dei gay con quelli di chiunque altro, su tutti i fronti. E’ questa l’operazione della sinistra arcobaleno in atto: altro che disoccupati e imprese in ginocchio. Ecco perché Fedez, gli altri influencer che pensano “che fa fico”, i comici, attori e cantanti di sinistra, Letta, Conte e tutti gli altri non si fermeranno. Perché hanno sposato l’ideologia gender e la battaglia dei diritti Lgbtq+, che poi, a stringere, sarebbe il divieto per gli italiani di poter contestare che i gay abbiano il diritto a pratiche inumane come l’utero in affitto. Il tutto con la scusa dell’omofobia e della discriminazione.

Una legge che non serve agli italiani

Una legge imposta da un gruppo di potere per difendere una minoranza che tutto è tranne che indifesa. Il dato politico dunque è che nonostante la pandemia, la crisi economica scatenata dalle restrizioni imposte per mesi e mesi, i giallofucsia continueranno a martellare con il ddl Zan. Obbligo del “centrodestra di governo”, come si autodefiniscono Forza Italia e Lega, unitamente a Fratelli d’Italia, che è però all’opposizione, è dunque ostacolare questo disegno. Numeri alla mano, peraltro, questa legislatura non dovrebbe riuscire a far passare la legge. A maggior ragione che, come ripete a ogni piè sospinto il senatore leghista Pillon, il ddl Zan non è una legge voluta dagli italiani. Non è una legge che serve agli italiani: i reati in questione sono già severamente puniti e ai bambini – siamo sicuri – non interessa niente dell’ideologia gender.

Adolfo Spezzaferro