Roma, 24 gen – Facendo il dogsitter si diventa ricchi? A New York ci andiamo molto vicini, stando a quanto riportato da Tgcom24 sull’ultima, incredibile tendenza riguardante un mestiere da sempre considerato poco remunerativo.

Un dogsitter a New York può guadagnare tantissimo, ecco perché

Un dogsitter a New York può guadagnare cifre impensabili: anche 100mila dollari all’anno. Per portare a spasso i cani altrui. La crescita delle adozioni di cani durante gli anni del Covid ha infatti generato un effetto “strano”: ovvero, con il ritorno alla normalità, la ricerca di dogsitter è diventata piuttosto intensa. E a caro prezzo: prima, una passeggiata di mezz’ora nella Grande Mela costava 14 dollari, ora siamo sui 35, un dato riportato proprio sul New York Times. Qualcuno potrebbe pensare al costo della vita oltreoceano, e a ragione: ma in ogni caso, non è difficile notare circa 8.500 dollari al mese (tanto sarebbe la proporzione, per la cifra massima stimata) siano comunque un lauto stipendio anche per gli States.

Il boom di acquisti ed adozioni di animali durante il Covid

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, società no profit che si occupa – ovviamente – anche dei cani, negli anni del Covid sono ben 23 milioni le famiglie americane che hanno acquistato o adottato un animale domestico. Poi, però, tutto è tornato alla normalità, e le restrizioni sono finite. Ne sono “avanzati” un largo numero di “animanofili da pandemia” rivelatisi poi molto poco disposti ad occuparsi dei cani successivamente: ed ecco che la domanda di dogsitter è schizzata alle stelle. Un mestiere che fino a poco fa era un lavoro “da studenti”, per arrotondare o pagare l’affitto: ora è diventato un’occupazione lautamente retribuita a tutti gli effetti.

Alberto Celletti