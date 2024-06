Ecco la ferrovia che potrebbe cambiare il destino della Guinea

Tutto ciò, dunque, potrebbe cambiare. In particolare, grazie alla costruzione di una nuova ferrovia che collegherà la regione interna di Simandou coi porti della Guinea . Questa infrastruttura consisterà in una linea lunga 600 chilometri, che unirà Port Morebaya con Forecariah Port, oltre alla zona ai confini con la Sierra Leone dove si trova il giacimento.

Roma, 2 giu – Negli ultimi anni in Guinea sono stati scoperti grossi giacimenti di ferro di alta qualità: questo ha attirato l’attenzione della Cina ,la quale vede nelle risorse dello Stato africano un modo per diversificare le sue fonti di approvvigionamento di questo importante metallo. Il problema però è che questi giacimenti si trovano in una zona molto isolata, di conseguenza il trasporto ai principali porti della Guinea era praticamente impossibile: ciò ne ha impedito lo sfruttamento.