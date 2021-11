Tutti parlano a sproposito di Zerocalcare e della sua serie su Netflix “Strappare lungo i bordi“. In questi giorni, mentre i media schierati strombazzano che ha superato “Squid Game” e che è il titolo del momento, si è pure acceso un (finto e inutile) dibattito sul romanesco. Sì, perché anche se l’autore non è né romano né borgataro (ha frequentato il prestigioso Chateaubriand ché la mamma è francese), la serie è in dialetto spinto, a volte un po’ forzato. E ovviamente si svolge in periferia, a Roma Est. Tra i deliri registrati su questa storia del dialetto – che ovviamente non è un problema, visto il successo della serie (che ha pure i sottotitoli) – segnaliamo quelli di chi scomoda Pasolini, il neorealismo, il dialetto napoletano – “E allora Gomorra?”. Noi ci limitiamo a dire che in italiano non avrebbe avuto senso, non avrebbe fatto ridere e sarebbe stata piena di bestemmie (visti i “porcoddue” che fioccano).

I deliri sul successo della serie vanno ridimensionati

Ma questa rubrica è nata per parlare a proposito, in modo circostanziato, rispetto alla logorrea della vulgata. A rappresentare le iperboli che incoronano l’autore come una specie di genio drammaturgico, citiamo su tutti Tomaso Montanari. Il quale è arrivato a dire che Zerocalcare dovrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica (d’altronde se lui è rettore…). Ecco, noi vogliamo analizzare il prodotto. Una serie di animazione da sei puntate che durano intorno ai venti minuti: si vede tutta in una botta, infatti. Senza dilungarci sull’autore, il suo passato. Il fatto che sia un questurino antifascista militante legato a doppio filo al solito giro radical chic de L’Espresso, Propaganda Live e tutta quella sinistra finta alternativa che occupa le casematte della cultura e dello spettacolo.

Ecco chi è Zerocalcare, altro che sfigato

In sostanza, Michele Rech in arte Zerocalcare è uno che campa di arte – disegna fumetti – e fa un sacco di soldi. E ci è riuscito sia per meriti personali che per tutta la filiera che sostiene e sponsorizza chi va per centri sociali, sta con i curdi, fa le locandine delle cose dei compagni. E’ uno sfigato di successo. O almeno è quello che vorrebbe far credere. Sì, perché quello è il personaggio, non il tizio in questione. Rech è uno che cavalca l’onda del successo e che infatti ha iniziato giovanissimo a collaborare con Repubblica e ora si è buttato a pesce su Netflix. D’altronde i Maneskin hanno “iniziato” da X Factor. Sono le basi del mestiere, insomma.

Un antifascista militante su Netflix? E’ lo showbiz, babe

La questione Netflix poi si risolve con una immagine plastica di cui sono stato accidentale osservatore. Qualche sera fa ero al cinema a vedere The French Dispatch (no, non farò la recensione: tranquilli) e davanti a me c’erano degli anzianotti che si sono divisi sul promo del nuovo film di Sorrentino. Nel trailer viene annunciata l’uscita in sala e quella su Netflix. Da qui i commenti. Da un lato, “Ah, perfetto: ce lo vediamo su Netflix”: segno che per l’anzianotto numero uno Sorrentino non merita l’onore della sala rispetto a Wes Anderson. Dall’altro, l’anzianotto numero due che sbotta: “E basta con questa Netflix, ormai sta ovunque: non se ne può più”. Il cinema era di quelli che hanno una programmazione che sulla carta non dovrebbe avere nulla a che spartire con le piattaforme streaming e i titoli blockbuster. La mia compagna ed io – che abbassiamo di molto l’età media in sala – lo chiamiamo affettuosamente “il cinema dei vecchietti”. In conclusione: Sorrentino e Zerocalcare su Netflix, e allora? E’ lo showbiz, babe.

Una serie non per tutti

La storia del “cinema dei vecchietti” introduce il nodo della questione. Ho voluto vedere la serie di Zerocalcare perché tutti ne parlano e perché non ho mai visto niente di suo. L’ho vista tutta di seguito. L’ho lasciata decantare un pochetto, per non esprimere un commento a caldo. Ebbene, non è vero che ridi e poi piangi, che alla fine ti commuovi. O meglio, non è vero per me. Io ho cinquant’anni e non mi sono immedesimato, non è scattata l’empatia: i genitori (come me) che si vedono nella serie o sono delle macchiette o troppo anziani. Gli adulti in generale nella narrazione non sono rappresentati in modo da far scattare il transfert per uno della mia età. Sono adulti mai cresciuti. Non mi sono commosso, dunque. Mi odieranno tutti quelli che sui social stanno scrivendo che volevano ridere e invece hanno tanto pianto. “E sticazzi?”.

L’umanità mostrata è una piccola minoranza in realtà (per fortuna)

Voi giustamente vi chiederete: e allora come mai ha tutto questo successo di pubblico? Non significa forse che se la vedono pure quelli dell’età tua? E infatti: io l’ho vista. Però faccio solo un piccolo appunto: i cartoni della Disney, quelli sì che sono per grandi e piccini. E io mi commuovo eccome. “Strappare lungo i bordi” parla di gente dell’età di Zerocalcare, che vive come lui dice di vivere (in realtà ha successo, ha i soldi ecc). Ossia nel disagio, nello schivare la vita, le responsabilità. Nella totale assenza di carattere. Persone che si trascinano tra un gelato e un poker online, tra una riflessione dozzinale e le ripetizioni ai pischelli. Tra il fare i brillanti online ed essere dei “sottoni” nella realtà, soprattutto con le donne. Gente che invia stancamente curriculum ma non trova lavoro. Sta al parchetto a chiacchierare oppure va ai concerti dei Klaxon al centro sociale La Strada e ha la bandiera del Pkk in camera. Niente droghe – se non consideriamo la ludopatia e la dipendenza da gelato – niente violenza (a parte due pizze dalla Forestale al G8 di Genova). La periferia mostrata, poi, sembra Copenaghen: zero monnezza, zero spacciatori, zero casini con i clandestini.

Un mondo di favola (senza morale)

Un mondo di favola, insomma. Proprio come quello di chi chiede il Ddl Zan o lo ius soli. Totale distacco dalla realtà sociale del Paese. Ma giustamente uno può dire: “E’ un racconto, ma che vuoi?”. Infatti. Ma è una favola senza morale. E se ce l’ha, non ci piace. Una cosa giusta la fa Zerocalcare, però: fa diventare nazista un ragazzino a cui dava ripetizioni. In che senso, giusta? Ovviamente nel senso che almeno uno esce fuori dal coro della narrazione dominante. Dove è normale, pacifico vivere in mezzo a simboli antifa e frequentare palestre popolari e altri posti dei compagni. Come se non esistesse un altro mondo, l’alternativa. Al di là della boutade sul giovine nazista, il meccanismo si interrompe soltanto con la storia del suicidio. Nel senso che o vivi come i protagonisti della serie oppure ti ammazzi.

La parte drammatica non convince

Ecco, la storia della amica che si toglie la vita – un tema delicatissimo, sia chiaro – doveva essere l’elemento per far dire a tutti che la serie non fa soltanto ridere, anzi. E ha funzionato, come dicevamo. Tutti fanno a gara a chi ha versato più lacrime e se ne vanta sui social. Anche perché la serie stessa omaggia il vittimismo, celebra i piagnistei di chi non tira fuori le palle. Ebbene, sul piano prettamente narrativo il nostro giudizio più duro è proprio sull’epilogo. Zerocalcare viene assolto dal senso di colpa per la morte della sua amica, gli viene ricordato che alla fine “siamo fili d’erba” che non hanno responsabilità su quanto accade nel mondo.

“Annateve a pija’ er gelato”

Insomma, niente catarsi. La tragedia del suicidio non purifica lo spettatore. Anzi. Il messaggio che passa è che visto che lui, il protagonista, non soffre più di tanto, perché cazzo dovrei soffrire io? Il dolore, insomma, non c’è. Quindi sì, la serie fa ridere, soprattutto grazie all’armadillo-coscienza doppiato da Valerio Mastandrea. Ma non purifica, non ci rende migliori. Anzi, per gli sfigati che pensano che sia fico esserlo, il messaggio è diseducativo al massimo. Qualsiasi cosa accada, tutto si risolve con un “Annamo a pija’ er gelato?”. Ecco, “annate” va.

Adolfo Spezzaferro