“Marcia! Al passo dell’informazione”: inizia la campagna abbonamenti 2022 al mensile del Primato Nazionale. Fra le novità il formato digitale, i volumi “I Grandi Italiani” e le formule XL

Roma, 24 nov – Come annunciato parte oggi la campagna abbonamenti 2022 al mensile del Primato Nazionale, che terminerà ufficialmente il prossimo 31 dicembre: oltre un mese per sottoscrivere l’abbonamento alla sola rivista o alle formule speciali. Per il 2022 infatti i nostri lettori possono includere i volumi de “I Grandi Italiani”, o scegliere il formato digitale sia della rivista che della collana. O ancora, sottoscrivere gli abbonamenti XL, per lettori speciali.

Il video di presentazione racconta di una marcia antica che si fa moderna, di un passo cadenzato che attraversa i secoli e dai campi di battaglia passa a quelli dell’informazione. È qui che si gioca una partita fondamentale tra il conformismo ‘main stream’ e il racconto libero dalle catene del pensiero unico. Il Primato Nazionale offre questo: perché parafrasando un’istanza futurardita, bisogna informare, per non marcire.

Le novità del 2022

Per il 2022 il Primato offre ai suoi lettori varie formule e prodotti editoriali fra cui scegliere. Non solo la rivista, ma anche “I Grandi Italiani”, le edizioni digitali, il calendario, la stampa del Vate e gli eventi esclusivi. Ecco una legenda:

rivista : pubblicata ogni mese con contenuti di politica, attualità, cultura, economia. La casa delle migliori penne sovraniste;

: pubblicata ogni mese con contenuti di politica, attualità, cultura, economia. La casa delle migliori penne sovraniste; I Grandi Italiani : la collana dedicata ai personaggi che hanno fatto l’Italia. Ai primi 12 personaggi verranno aggiunti altri 4: l’abbonamento include quindi i numeri dal 5° al 16°;

: la collana dedicata ai personaggi che hanno fatto l’Italia. Ai primi 12 personaggi verranno aggiunti altri 4: l’abbonamento include quindi i numeri dal 5° al 16°; edizioni digitali : il formato per chi vuole leggere on line la rivista e la collana, disponibili appena pubblicati. Per essere i primi a leggere, risparmiando;

: il formato per chi vuole leggere on line la rivista e la collana, disponibili appena pubblicati. Per essere i primi a leggere, risparmiando; calendario 2022 : il calendario del Primato dedicato ai volti iconici de “I Grandi Italiani”. Un anno con i personaggi marchiati dal fulmine tricolore;

: il calendario del Primato dedicato ai volti iconici de “I Grandi Italiani”. Un anno con i personaggi marchiati dal fulmine tricolore; stampa Vate : una stampa artistica dedicata a Gabriele d’Annunzio, nella versione ‘rock’ del Primato;

: una stampa artistica dedicata a Gabriele d’Annunzio, nella versione ‘rock’ del Primato; eventi esclusivi: gli eventi organizzati dal Primato durante l’anno.

Per maggiori informazioni leggi qui o scrivi a: abbonamenti@ilprimatonazionale.it

Le varie tipologie: scegli il tuo abbonamento

abbonamento cartaceo – rivista (55 €)

-12 numeri della rivista mensile

-12 numeri della rivista mensile abbonamento cartaceo – rivista + I Grandi Italiani (110 €)

-12 numeri della rivista mensile

-12 volumi della collana “I Grandi Italiani” (dal n° 5 al n° 16)

abbonamento digitale – rivista (40 €)

-12 numeri della rivista mensile (in formato digitale)

-12 numeri della rivista mensile (in formato digitale) abbonamento digitale – rivista + I Grandi Italiani (80 €)

-12 numeri della rivista mensile (in formato digitale)

-12 volumi (formato digitale) “I Grandi Italiani” (dal n° 5 al n° 16)

abbonamento X2 (250 €)

-2 riviste al mese del Primato Nazionale + copia digitale

-2 volumi mensili de “I Grandi Italiani”

-calendario 2022 del Primato



-2 riviste al mese del Primato Nazionale + copia digitale -2 volumi mensili de “I Grandi Italiani” -calendario 2022 del Primato abbonamento X4 (500 €)

-4 riviste al mese del Primato Nazionale + copia digitale

-4 volumi mensili de “I Grandi Italiani” + copia digitale

-calendario 2022 del Primato + stampa artistica Vate

-invito agli eventi esclusivi del Primato



La direzione è quindi segnata: marcia al passo dell’informazione. Con Il Primato Nazionale.