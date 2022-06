Roma, 5 giu – Il 2 Giugno si è svolta una completamente online una conferenza articolata in tre sessioni dal titolo Europa, Accelerazione e Potenza organizzata da Kulturaeuropa che ha visto gli interventi di numerosi relatori di rilievo e di molti rappresentanti di realtà metapolitiche e militanti.

Europa e il suo destino

La novità dell’evento è stata caratterizzata dalla trasversalità degli interventi è dall’approccio che ha coniugato teoria e prassi nelle singole sessioni. La prima sessione dedicata all’Europa ha posto l’accento sul mito fondante e sulla comunità di destino che guida le sorti del continente, tenendo sempre presenti le dinamiche attuali e le prospettive future. La seconda sessione sull’Accelerazionismo eretico ha cercato di mettere a fuoco il rapporto tra uomo e tecnica alla luce del titanismo eroico per sfuggire sia alla mera ottica di reazione che alla rassegnazione del dominio della tecnica al servizio del capitalismo sull’uomo. La Terza sessione ha poi messo a fuoco le azioni necessarie per porre in essere l’indipendenza energetica, economica e militare dell’Europa che soprattutto in questo frangente storico in cui la guerra russo- ucraina pone in seria discussione la possibile indipendenza dell’ Europa.

Laboratorio d’idee

La conferenza rappresenta comunque un riuscito amalgama di sensibilità e realtà diverse che hanno trovato in un laboratorio di idee – qual è oggi Kulturaeuropa – il punto di sintesi e di raccordo culturale e che aspirano ad essere protagoniste del futuro. Per chi si fosse perso l’evento e volesse recuperare, le tre sessioni sono disponibili sul canale YouTube di Kulturaeuropa.

Sergio Filacchioni