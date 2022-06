Roma, 1 giu – La “Farmacia hot” in provincia di Milano mostra video hard al fianco della la sua insegna, come riporta anche la Gazzetta del Sud.

La farmacia hot che mostra il video hard per strada



Stupore, scandalo, ovviamente anche risate, per la farmacia che ha fatto scorrere un video hard sotto la sua insegna. Ovviamente, trattasi di un errore, avvenuto a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Sorpresa grande tra i passanti, tra i cittadini, che hanno alzato lo sguardo verso la croce verde tipica delle farmacie. All’improvviso la stramberia: appare un video hard, per meglio dire pornografico, nello schermo luminoso al fianco del simbolo. L’ “incidente” è stato subito ripreso e messo sui social network, divenendo virale in poco tempo.

“Tranvieri di Milano” riprende e diffonde

È stata la pagina Facebook “Tranvieri di Milano”. a diffondere il tutto sul web, subito dopo l’avvenimento, accaduto nella mattinata di ieri. Sulla stessa pagina ci si lamenta, adesso, della rimozione del contenuto da parte della stessa Facebook, negando che il video mostrasse qualcosa di “identificabile” in modo chiaro. Senza prendere le parti di nessuno, appare invero il contrario, almeno secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta del Sud (che potete cliccare all’inizio dell’articolo) dove qualcosa di “identificabile” appare eccome, quanto meno nelle azioni. Ma questo, come si suol dire, è per i curiosi. A ciascuno il suo.

Alberto Celletti