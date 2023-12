Ferragni, il salasso dopo il Pandorogate: ecco le perdite economiche dell’influencer

Roma, 21 dic – Chiara Ferragni accusa perdite catastrofiche dopo il Pandorogate. Non solo in termini di follower, ma anche – come previdibile – in termini economici.

Ferragni, il Pandorogate costa all’influencer 5 milioni di euro

Cinque milioni di euro in pochi giorni, appena cinque. Sono queste le stime delle perdite economiche delle aziende che fanno capo all’influencer, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Un vero e proprio massacro economico che si aggiunge – ed è diretta conseguenza – di quello social: i follower “scappati” nello stesso lasso di tempo sono circa 80mila. Insomma, le “scuse” sono servite a poco, e all’imprenditrice “l’errore di comunicazione” è costato davvero caro. Al confonto, la multa dell’Antitrust si è rivelata poca roba.

La follia di alcuni follower

È una vicenda di una stranezza estrema, di una stramberia fuori dal comune, quella che interessa la Ferragni e il suo Pandorogate: se da un lato c’è una bella mazzata commerciale che colpisce la popolare influencer, dall’altra il suo esatto opposto, ovvero il “tutto esaurito” negli store online della felpa che la stessa Ferragni ha indossato nel video di “scuse” per “l’errore di comunicazione” già citato. Un dato, questo, che fa riflettere su una società che si muove come una scheggia impazzita in direzioni completamente opposte.

Aurelio Del Monte