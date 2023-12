Sospetti di tradimento? Quando contattare un investigatore

Nelle notizie di cronaca rosa si sente spesso parlare di tradimenti confermati dalle indagini di un investigatore privato. Questa figura, che spesso vediamo in ambito cinematografico, è un professionista preparato, in grado di verificare un tradimento e di fornirne le prove, utilizzabili in sede giudiziale.

Cosa può fare l’investigatore

Precisiamo che effettivamente un investigatore può pedinare un soggetto, fotografarlo mentre svolge specifiche attività, verificare quali siano i suoi impegni quotidiani. Contattare un investigatore privato per tradimenti consente quindi di verificare cosa fa il partner nel corso della giornata, che frequenta, dove si reca. Le prove raccolte possono essere utilizzate durante un processo per separazione o divorzio a patto che siano state ottenute in modo conforme alle normative.

Non si può quindi registrare una conversazione a cui non si partecipa, o fotografare un soggetto che si trova in luogo privato. Questo tipo di prove possono essere effettivamente raccolte, ma non saranno mai ammesse in un tribunale, in quanto ottenute in lesione della privacy del singolo soggetto. Va ricordato che un investigatore privato deve essere in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dal prefetto della città in cui lavora; è inoltre formato in modo da seguire le normative in fatto di raccolta delle prove e pedinamento delle persone.

Quando contattare l’investigatore

Solitamente chi contatta un investigatore privato lo fa perché già sospetta un tradimento. Solitamente si dà l’incarico di seguire il partner che già manifesta alcuni comportamenti particolari. Ad esempio modifica in modo importante i propri orari lavorativi, improvvisamente viene invitato a mille fiere e congressi lontano da casa o fa un utilizzo smodato del telefono o del computer non mostrandone il display a nessuno.

Certo, questi sono semplici sospetti, perché non necessariamente comportamenti del genere nascondono un tradimento. Si contatta l’investigatore appunto per indagare l’effettivo comportamento del soggetto. Le prove raccolte possono confermare i sospetti o anche fugarli completamente, confermando quando dichiarato dal soggetto sui suoi movimenti e spostamenti.

L’utilizzo delle prove

Come abbiamo detto le prove raccolte durante un’indagine di tradimento, se ottenute in modo lecito, possono essere utilizzate in sede giudiziale. Questo vale anche per qualsiasi altro genere di indagine, a patto che sia l’investigatore incaricato a raccoglierle e che non inviti altri soggetti a farlo. In tale caso infatti può essere che il giudice evidenzi un caso di violazione della privacy del soggetto; lo stesso avviene con le prove raccolte in luoghi privati, senza il consenso del proprietario. In talune situazione l’investigatore privato può anche essere chiamato in quanto testimone oculare di un evento, lo può fare senza commettere alcun genere di violazione. Contattare un’agenzia di comprovata fama ed esperienza, come Vox Investigazioni, consente di avere la certezza che le indagini sia svolte secondo le norme di legge.

Separazione con addebito

Spesso chi richiede il pedinamento del partner da parte di un investigatore lo fa perché ritiene che si stia consumando un tradimento. Secondo la legislazione italiana infatti è possibile per un soggetto richiedere l’addebito della separazione al partner fedifrago. Non è però sempre sufficiente avere le prove del tradimento per motivare un addebito di separazione. Questo perché eventuali testimonianze che comprovano problemi nella coppia antecedenti al tradimento possono portare il giudice a dichiarare un concorso di colpa dei due coniugi.