Roma, 9 feb – Fusione nucleare più vicina, almeno stando a quanto reso noto dall’Ansa di oggi.

Fusione nucleare, i test del reattore “Jet”

La fusione nucleare, dunque, sarebbe più vicina. L’energia pulita del futuro, ovvero quella che “simula” quanto avviene all’interno delle stelle. A suffragare questa ipotesi sono gli ultimi test effettuati nel reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus). Dalle prove, il dispositivo ha infatti generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalente a 11 megawatt. La stessa macchina, in prove effettuate 25 anni fa, aveva ottenuto la metà della potenza. La stessa Jet rende noti i risultati con l’aiuto dell’Istituto tedesco Max Planck per la fisica del plasma. L’obiettivo è stato raggiundo cambiando il reattore all’interno e rendendolo più simile ad Iter, ovvero un altro reattore sperimentale che dovrà confermare, in futuro, la fattibilità della fusione.

Il problema energetico nel XXI secolo

Tra il dibattito eterno sull’energia nucleare pulita, e la qualifica “green” appena concessa dall’Unione Europea, e i problemi di approvvigionamento che l’Occidente (in particolare europeo) sta ora attraversando, pensare al futuro sembra una costante sempre più necessaria. Beninteso che l’argomento è talmente tecnico da portare anzitutto al più banale degli atteggiamenti, ovvero l’osservazione. Vedremo cosa ci diranno gli esperti negli anni a venire.

