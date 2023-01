Roma, 30 gen – Gli italiani non hanno più fiducia nei magistrati. È quanto emerge da un sondaggio di Libero che, a dispetto della origine che può essere considerata troppo “schierata”, risulta molto particolareggiato nei quesiti richiesti. Il quadro finale è opposto a quanto si poteva riscontrare tanto tempo fa.

Italiani diffidenti sui magistrati: cosa dice il sondaggio

Gli italiani non credono nei magistrati, e non solo: pensano in larga maggioranza che essi rappresentino una casta di privilegiati, come riporta anche Il Secolo d’Italia. Al 78 per cento degli intervistati dà fastidio il legame tra giudici e politica, al punto da ritenere che le toghe intenzionate a candidarsi debbano prima di tutto dimettersi. Non è piaciuta, fino ad oggi, la riforma Cartabia, e non piace che i giudici “si giudichino” da soli per ciò che concerne le loro prestazioni professionali. D’altronde, i Consigli giudiziari valutano positivamente e a pieni voti il 99% dei giudici stessi.

Oltre il 70% ritiene che molti giudici debbano cambiare mestiere

L’aspetto interessante del sondaggio è che esprime valutazioni trasversali, indipendentemente dal partito di provenienza dell’elettore. Ovviamente, gli italiani indignati della “autovalutazione” dei magistrati sono soprattutto di Fratelli d’Italia e Lega (79 e 81 per cento). Nonostante questo, anche gli elettori grillini e rosso-verdi esprimono dissenso, per valori del 73 e del 76%. Il 74% ritiene che il giudice responsabile della lentezza e delle decisioni ingiuste debba cambiare mestiere. Insomma, una riforma della giustizia inizia ad essere percepita anche a livello popolare, oltre che politico.

Alberto Celletti