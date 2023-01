Roma, 30 gen — Volevano celebrare l’uguaglianza escludendo le donne in favore di un uomo travestito da donna, e hanno finito per ridicolizzare e mettere in imbarazzo donne, travestiti, e sconfessare l’esistenza di una supposta «uguaglianza»: è accaduto nel corso della cerimonia di apertura dei Campionati europei di pattinaggio artistico a Espoo, in Finlandia, che si è aperta con l’«esibizione» di Minna-Maria Antikainen, il primo pattinatore trans finlandese.

Il primo pattinatore trans finlandese fa una figuraccia in mondovisione

«Esibizione» è un parolone: l’esercizio di Minna-Maria, il cui nome maschile — «assegnato alla nascita», come è di moda dire oggi — è Markku-Pekka, si è concluso con un ridicolo capitombolo nel maldestro tentativo di eseguire una giravolta dopo aver «volteggiato» per alcuni secondi in maniera malferma sulla pista di pattinaggio. L’uomo appare così scoordinato da non riuscire quasi ad alzarsi. Il tutto reso ancora più surreale dalle parole del commentatore in sottofondo che tesse le lodi del coraggio e della bravura dell’Antikainen, descrivendo l’esibizione come un trionfo di inclusione e uguaglianza. Alla fine, il caritatevole intervento di un’esile, aggraziata pattinatrice (femmina) lo salverà dalla debacle totale.

Gli spettatori di tutto il mondo si sono riversati su Twitter per mettere alla berlina l’accaduto. Il video, che vi proponiamo in fondo a questo articolo, è talmente imbarazzante da risultare a tratti doloroso: per lo stesso pattinatore trans, per lo sport mondiale che si piega a questo genere di ricatto-barzelletta, ma soprattutto per lo sport femminile.

Chi è Antikainen

Ma chi è il nostro pattinatore trans? Quale sequenza di eventi lo ha portato a mettersi in ridicolo in mondovisione? Il 59enne Markku-Pekka Antikainen ha iniziato la transizione a «donna» a 43 anni. Da bambino, fanno sapere i sti di informazione finlandesi, sogna una carriera nel pattinaggio artistico. Il tempo passa senza che Antikainen riesca a soddisfare il proprio desiderio, fino al compimento dei 50 anni: Markku-Pekka si decide e inizia a gareggiare, in un’età in cui un pattinatore professionista ha già appeso i pattini al chiodo da — almeno — 15 anni. Il risultato è — a modo suo — indimenticabile.

#Finlandia, Europei di pattinaggio: alla cerimonia di apertura, si è esibito un pattinatore transgender. pic.twitter.com/4haIOqHzbg — Francesca Totolo (@fratotolo2) January 29, 2023

Cristina Gauri