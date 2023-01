Roma, 27 gen – La spesa privata nella Sanità aumenta, e non di poco. La situazione sotto il profilo pubblico è del resto sotto gli occhi di tutti, e questo non può far aumentare che un sentimento preponderante: la sfiducia.

Spesa privata per curarsi, la crescita

Come riporta l’Ansa, dopo il primo anno gestione del Covid in cui si era registrato un calo, nel 2021 è tornata a salire la spesa privata per curarsi. A dirlo è il rapporto Crea 2023, il quale sottolinea proprio la crescita dell’ammontare per famiglia, salito a 1800 euro annui contro i 1700 del 2020. Una crescita elevata e prevista, ma maggiore di quella riguardante i consumi totali, per un valore intorno al 4,7%. La spesa sanitaria pubblica in compenso continua a stentare, salendo solo del 2,8%, un dato che è circa la metà della media europea degli altri Paesi di riferimento.

Gli italiani non si fidano



Emerge sostanzialmente questo: gli italiani non si fidano. Soprattutto, ciò che denota un dato del genere è la stanchezza. Stanchezza per le liste di attesa, per i disservizi, per i casi di malasanità. Allora ci si affida a un privato percepito come più sicuro. Ma ci si impoverisce anche, come è naturale e logico. Il dramma della Sanità italiana sta tutto qui: un sistema che è ancora tra i più importanti al mondo ma che il processo di smantellamento e ridimensionamento in corso da decenni sta rendendo sempre più traballante e, soprattutto, insicuro.

