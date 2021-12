Greta Beccaglia e la pacca sul sedere: oggi non potevamo esimerci dal dedicarle la nostra rubrica visto che la questione tiene banco da giorni. Chiariamo subito che il gesto è di per sé deplorevole e dire che è stato per goliardia non è una giustificazione. L’improvvido palpeggiatore, che magari ha sfogato in quella pacca tutta la rabbia per la sconfitta della squadra del cuore, ora è indagato per violenza sessuale. Dura lex sed lex, d’altronde. Non vogliamo sindacare sul fatto che sia un reato punibile. Magari potremmo far presente che in una scala di gravità delle violenze sessuali, la manata sul culo non è esattamente uno stupro. Ma non è questo il punto.

A leggere i giornali, a sentire i telegiornali e a seguire i salotti tv – per non parlare dei social – praticamente Greta Beccaglia allo stato attuale è più popolare della omonima svedese (fermo restando che per noi di Greta c’è solo la Garbo). Pure oggi è l’hashtag al primo posto su Twitter, con annessi e connessi. Come la vicenda del povero Filippo Facci, crocifisso per un Topo Gigio di troppo. Al di là dell’infelice battuta di Facci – secondo il quale se la Beccaglia è una vittima di molestie sessuali lui appunto è Topo Gigio – il fatto che ora il giornalista sia bersagliato con lo stesso livore riservato al palpeggiatore la dice lunga su tutta questa storia.

Se tutti hanno ragione, nessuno ha ragione

Al netto delle Boldrini che hanno subito chiesto di aprire un’inchiesta per punire in modo esemplare la violenza sessuale in questione. Come pure tacendo delle Cathy La Torre che plaudono alla giornalista che ha avuto il coraggio di denunciare l’aggressione maschilista. Per non parlare del colpo di genio di Sgarbi, secondo cui “l’unica vera soluzione per noi maschi sarebbe ignorare le donne, creando una grande comunità omosessuale, in cui al massimo ci tocchiamo il culo tra noi”, il punto lo ripetiamo è un altro. Ci sta che la giornalista ha denunciato il molestatore. Ci sta che inevitabilmente al molestatore sia contestato il reato previsto. Ci sta pure che tutte le donne molestate – sul posto di lavoro e non – si identifichino con la Beccaglia e la considerino una paladina dei loro diritti. Ma se tutti, proprio tutti, hanno ragione, nessuno ha ragione. Funziona così: è pura logica.

Pure Dagospia nel tritacarne

Sullo sfondo poi c’è quello che denuncia Dagospia – non esattamente un ricettacolo di maschilismo, patriarcato e misoginia. Ossia che le giornaliste sportive spesso sono scelte per l’aspetto esteriore. Sono un’esca per fare audience. Per cui dice il sito di D’Agostino: “Volete fare una battaglia contro il maschilismo e il sessismo? Impedite alle tv di sfruttare la gnocca per fare ascolti e vediamo quante di queste acutissime ‘giornaliste’ riusciranno a fare carriera altrove…”. Si sa, le belle ragazze e lo sport vanno a braccetto come la birretta tra amici e la gara di rutti. Sono luoghi comuni, pessimi, vergognosi, volgarissimi. Ma se andiamo a stringere, dalla Formula 1 fino al pugilato, passando ovviamente per il calcio, è una “tradizione” che ci siano giornaliste avvenenti in studio o in diretta dagli eventi.

Ma visto che non è una colpa essere ben fatte ed esserlo non giustifica le pacche dei passanti, non è neanche questo il punto.

Ora la giornalista di Toscana Tv ha una fama nazionale

Così come è un corollario della vicenda il fatto che in tanti, soprattutto sui social, critichino la Beccaglia perché con la violenza subita si sta facendo enorme pubblicità. Sono molti a contestare alla giornalista di Toscana Tv che senza questa (brutta) storia fuori dalla sua regione non la conoscerebbe nessuno. Ma di certo non possiamo dire che la Beccaglia stia biecamente sfruttando la cosa per farsi pubblicità. Il clamore mediatico è scattato perché è l’attuale società che dà un enorme peso a queste vicende. Come se non ci fossero problemi più gravi. E allora ecco che tutti, dai politici agli influencer, passando naturalmente per giornalisti e personalità dello spettacolo, dicono la loro sulla pacca sul sedere della Beccaglia.

Ogni cosa viene ingigantita: si è perso il senso della misura

Questo accade – e noi lo denunciamo da tempo – per una ragione semplicissima: si è perso il senso della misura. Per cui ogni cosa viene ingigantita, distorta, resa un caso tale per cui se dissenti dalla narrazione dominante, se non ti schieri con il coro del pensiero unico, sei un criminale. Nessuno può dire – salvo pochi uomini liberi – che la pacca è sì da condannare ma che quello che si sta verificando è un’esagerazione. Perché se lo dici, gli alfieri del politicamente corretto ti accusano di essere sessista, maschilista, un orrendo fautore del patriarcato.

Ma uomini e donne non sono uguali?

Ma se le donne sono in tutto e per tutto come gli uomini – e lo sono – perché non fa notizia quando fan esagitate palpano il belloccio di turno? O magari quando bei ragazzi subiscono molestie sessuali dalle loro superiori anzianotte? Perché una pacca sul sedere di un minus habens che va da Maria De Filippi o canta canzoni vestito da protagonista del “Rocky Horror Show” fuori tempo massimo fa colore, è una cosa carina e la pacca sulla chiappa della giornalista è una violenza sessuale? Per dire, il palpeggiatore si è trasferito in una località segreta: persino a questo porta la gogna mediatica. Lo ripetiamo: si è perso il senso della misura. E visto che “l’uomo è misura di tutte le cose”, forse si è perso qualcosa di più.

