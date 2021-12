Sgarbi sulla toccata di c*lo alla Beccaglia: “Ignoriamo le donne, diventiamo tutti gay”

Roma, 1 dic — La «toccata di culo» a Greta Beccaglia da parte del tifoso dell’Empoli è stato certamente un gesto becero, una cafonata, ma da qui a mettere il «reo» alla gogna, al tritacarne mediatico senza possibilità di appello, tanto da rendergli la vita un inferno e costringerlo a trasferirsi in località segreta, ce ne passa: secondo Vittorio Sgarbi la situazione è completamente degenerata e la reazione alla vicenda è oggettivamente sproporzionata.

Sgarbi: la toccata di sedere alla Beccaglia gesto scemo ma criminalizzato troppo

La palpatina alla Beccaglia «È un gesto da scemo, dotato di una gravità ludica che andrebbe però rovesciata, chiedendosi: cosa sarebbe accaduto se fosse stata una donna a toccare il culo a un maschio?», si chiede il sindaco di Sutri intervistato su Libero da Gianluca Veneziani. La risposta è scontata. «Il problema non sarebbe neanche sorto. E questo dipende dal fatto che reati come lo stalking o la molestia vengono considerati solo se riguardano una donna, in quanto le donne godono di una specie di diritto aumentato. E invece, visto che per fortuna oggi le donne sono uguali agli uomini, toccare il culo a una donna dovrebbe avere lo stesso valore del toccare il culo a un uomo».

Toccare il sedere non è uno stupro

Va bene la cafonaggine, spiega Sgarbi, ma cosa c’entra la violenza con la vicenda che ha reso protagonista la Beccaglia? «Parliamo di un gesto maleducato, esecrabile, ma le violenze sessuali hanno a che fare con atti sessuali. In questo caso è solo una volgarità. Più che impiccare il trasgressore, come alcuni sembrano voler fare, mi limiterei a multarlo», propone il critico. «Mille euro per ogni palpata. Così la prossima volta, anziché il culo di una donna, si toccherà le palle», chiosa con il suo proverbiale humour.

E proseguendo con i toni scanzonati, il critico porta la situazione al paradosso: «L’unica vera soluzione per noi maschi sarebbe ignorare le donne, non guardarle più, creando una grande comunità omosessuale, in cui al massimo ci tocchiamo il culo tra noi. Allora le donne verranno a invocarci perché qualcuno le tocchi di nuovo».

Sgarbi: la cancel culture eliminerà la commedia sexy

Ma allora la commedia sexy all’italiana, quella anni ’70-’80 zeppa di riferimenti pecorecci, palpate ed esaltazione della mascolinità mediterranea che fa tanto orrore alle femministe? «La cancel culture porterà a togliere ogni riferimento ad atteggiamenti come questi», preconizza Sgarbi.« Quello che allora era considerato ironico diventerà simbolo di un comportamento scorretto». E conclude riportando, non senza ironia, la propria esperienza personale di uomo assai desiderato, e quindi fatto oggetto di avance pesanti. «Dico di più, sono stato molestato e violentato da donne, ma non ho mai denunciato, sopportando in silenzio. Quanto alle pacche sul sedere, se una me la fa, le dico: “Continua, continua”».

Cristina Gauri