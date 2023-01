Roma, 30 gen – Matteo Messina Denaro adorava i festini privati, e anche questa non è una sorpresa, visti i continui dettagli che emergono sulla vita mondana del boss. Ora viene fuori una nuova “testimonianza”, come riportato da Tgcom24.

Messina Denaro e i festini



Messina Denaro, i festini, le donne. Quante volte abbiamo sentito rimbombare queste parole. Le ultime indiscrezioni parlano di una nuova testimonianza che andrà in onda martedì durante la trasmissione Le Iene, su Italia 1. A parlare è tale Ismaele La Vardera, un ex del programma: “Sto andando a denunciare ai Ros dei carabinieri una storia che quando me l’hanno raccontata, onestamente, non ci potevo credere”. Il tutto ai microfoni di Filippo Roma, che ricostruisce la testimonianza raccolta dal deputato regionale e subito denunciata agli inquirenti. Si parla dei festini in una villa del palermitano ai quali avrebbe partecipato il boss insieme ad un uomo delle forze dell’ordine e a un politico italiano.

L’ambiguità della “fonte”

Per onor del vero, andrebbe sottolineata anche la qualità della “fonte” di cui sopra. Ismaele La Vardera non è che abbia fatto figuroni esagerati nella sua carriera di “iena”, prima di finire dritto in politica. Si rimembra la tristissima storia in cui si finse candidato per il duo Meloni e Salvini nell’ormai lontano 2017, lanciando pure campagne politiche immigrazioniste e di sinistra, mentre indossava costantemente microfoni per “incastrare” chissà quali legami tra il presidente di FdI e Cosa Nostra: un’operazione triste e fallimentare, che non depone a favore del personaggio. Difficile credere che possa aver testimoniato qualcosa di realmente utile, ma mai dire mai: lo vedremo martedì sera.

Alberto Celletti