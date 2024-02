Il Togo costruirà un impianto a energia solare

Roma, 3 feb – Come tanti altri Paesi africani, anche in Togo sono tanti coloro che non hanno ancora accesso all’energia elettrica. Per risolvere questo problema il governo punta a garantirne l’accesso totale di tutta la popolazione entro il 2030, un obiettivo importante se si pensa che attualmente solo il 66% ha accesso all’elettricita’ ed esistono forti disparità tra centri urbani e zone rurali, quest’ultime con un alta percentuale di persone che ne sono sprovviste.

Togo, energia solare prossimo obiettivo

Per raggiungere questo obiettivo il governo togolese sta incentivando la costruzione di centrali a fonti rinnovabili: a tale proposito si è posto come obiettivo di garantire che entro il 2025 il 50% dell’energia prodotta provenga da fonti pulite.

Di progetti per nuove centrali a fonti rinnovabili ce ne sono tanti e tra essi e’ degno di nota il nuovo impianto a energia solare che verra’ presto costruito da ua multinazionale francese e che produrrà 64 megawatt di elettricità. Questo impianto verra’ costruito a Sokodé, nel centro del Paese e fornirà energia pulita a più di 700mila persone, mentre per la sua costruzione verranno impiegati 200 lavoratori.

Altri progetti

La costruzione di questa centrale solare non è un caso isolato, visto che sono tanti i progetti realizzati o in via di costruzione: tra questi c’e’ la centrale solare in Blitta che è stata costruita da una società degli Emirati Arabi ad un costo di 60 milioni di dollari: produce 50 megawatt al giorno, abbastanza per poter fornire elettricita’ a 35mila persone.

Altre centrali solari presenti in Togo sono le centrali di Bavou, Assoukoko, Takpanieni e Koutoum che sono impianti piccoli ma molto utili perché forniscono elettricità a villaggi isolati, con grossi benefici non solo economici ma anche ambientali visto il basso tasso di inquinamento che evita i l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera.

Giuseppe De Santis