Imam Reza, sul santuario in Iran sventola la bandiera nera: cosa significa per l’Islam

Roma, 19 ott – Secondo quando riferiscono osservatori ed esperti, la bandiera nera issata sull’Imam Reza in Iran significa una sola cosa: guerra santa, Jihad. Il fatto è avvenuto dopo il bombardamento dell’ospedale a Gaza con le sue tragiche 500 vittime.

Imam Reza, la bandiera nera: cosa significa

La bandiera nera sull’Imam Reza è un rito che si legge come una dichiarazione. Solitamente, il vessillo è verde. L’ordine di cambiarlo è venuto dal custode del tempio. La moschea, tramite i suoi canali social, fa sapere che si tratta di “un gesto senza precedenti per ordine del custode Astan Quds Razavi, la bandiera nera è stata issata sopra l’illuminata e pura cupola Razavi, e il battito di tamburo non sarà suonato. Questo arriva come risposta ai barbari crimini del regime usurpatore”. Si parla, senza mezzi termini, di Israele.

Le reazioni

Gli arabi cercano di smorzare i toni, come riporta il Giornale: il nero rappresenta il lutto e il rosso la vendetta, dicono. Fatto sta che sui social network si assiste spesso a reazioni di giubilo, di voglia di attaccare in maniera “messianica”. Si legge “la vittoria di Allah è vicina”, ma anche “o Allah, affretta il tuo arrivo”. L’Imam Reza potrebbe rappresentare eccome l’annuncio di un attacco da parte del mondo islamico. C’è chi ipotizza possa essere qualcosa di mai visto prima (almeno nella storia moderna) e chi no. La bandiera nera non veniva issata da secoli.