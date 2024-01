Impresa Sinner: batte Djokovic e vola in finale Australian Open

Roma, 26 gen – Dopo lo storico successo in Coppa Davis, una nuova gioia per il tennis italiano si delinea all’orizzonte: agli Australian Open a Melbourne il tennista altoatesino Jannik Sinner ha sconfitto il campione Novak Djokovic aggiudicandosi la sua prima finale di Slam.

Sinner annichilisce il campione

Serviva l’impresa, e impresa è stata. Jannik Sinner scrive ­un’altra pagina di storia per il tennis azzurro conquistando la sua prima finale di Slam e diventando il primo italiano a raggiungere quella degli Australian Open: sfiderà il russo Medvedev domenica mattina, per un’impresa che sarebbe davvero storica. Quarto nel ranking mondiale, ma con il primato ormai sempre più nel mirino (da Melbourne può anche balzare al terzo posto), Jannik di fronte la scorsa notte aveva il campione dei campioni, quel Novak Djokovic che sul cemento della Rod Laver Arena non aveva mai fallito. Per il serbo dieci finali conquistate e altrettante vinte: di fatto da sei anni nel torneo del down under non perdeva (33 vittorie consecutive, ultimo ko il 22 gennaio 2018 quando il serbo venne sconfitto dal coreano Chung negli ottavi di finale). Serviva il ragazzo altoatesino per interrompere il regno del serbo, a cui un Sinner in formato monumentale lascia un solo set: finisce 3-1 per l’azzurro dopo 3 ore e 22 minuti di gioco un match che ne poteva durare anche due per come si era messo in avvio, con Jannik partito a razzo e i primi due chiusi 6-1 6-2. Poi il terzo ceduto al tie break 6-7, con un match point annullato che facendosi annullare un matchpoint all’annichilito Djokovic.

Un fenomeno

“Sinner è un fenomeno, è l’uomo nuovo, il ‘giovanotto’ da battere e per un po’ di tempo sarà così. Se continua come sta facendo ora, per gli altri saranno cavoli amari”. Anche Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano ad avere vinto due tornei del Grande Slam e primatista mondiale di incontri disputati e vinti in Coppa Davis, si è entusiasmato per la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic e Melbourne, “che in realtà mi aspettavo, visto che avevo scommesso una bibita che Sinner avrebbe vinto”. Ora testa e cuore di ogni italiano saranno a domenica.

Sergio Filacchioni