In Burkina Faso inizia la costruzione della prima raffineria di oro

Con questo progetto la giunta militare del Burkina Faso vuole aggiungere valore all’oro estratto così da massimizzare i benefici economici generati dall’estrazione del minerale, evitando così che venga esportato in forma grezza e lavorato all’estero: ma non sono gli unici motivi della costruzione. Infatti è altresì noto che i gruppi jihadisti operanti nel Paese si finanzino contrabbandando oro grezzo. Dunque con questa raffineria la giunta militare spera di fermare il traffico e privare i terroristi di una importante fonte di finanziamento.

Roma, 20 gen – La situazione politica ed economica del Burkina Faso non è certamente delle migliori, considerato che da una parte c’è l’esercito che con un colpo di Stato ha preso il controllo del Paese, dall’altra imperversano i terroristi islamici che seminano terrore in buona parte del Paese. Quindi non deve stupire che l’estrazione di oro, il principale minerale del territorio, sia diminuita drasticamente e con essa le entrate del governo centrale.