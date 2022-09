Roma, 21 set – Cina, Covid per sempre. Al punto da sviluppare una mascherina che, come riporta Tgcom24, rileva il virus nell’aria tramite un sensore.

Cina, la “mascherina del futuro”: è Covid per sempre

Già non c’erano molte speranze di vedere una fine definitiva della gestione insensata di un virus quale è stata quella dell’ultimo corona, ma le notizie che arrivano dall’Asia sono ancora meno incoraggianti. In Cina, infatti, viene sviluppata una mascherina in grado di rivelare il Covid nell’aria. Già definita la “mascherina del futuro”, il che è di per sé inquietante visti i risvolti che potrebbe generare nel lungo periodo. L’oggetto in questione sarà dotato di un sensore in grado di rilevare batteri, infezioni e chissà quante altre cose presenti da sempre nell’aria. Come “comunicherà” all’interessato la questione è ancora più bizzarro (e ovviamente inquietante)

Campioni in tempo reale ed sms sul cellulare



Il sensore preleverà dei campioni che verranno analizzati in tempo reale. Dopo di che invierà un messaggio a chi la indossa. La mascherina “intelligente” è stata illustrata dagli studiosi della Shanghai Tongji University i quali hanno detto che lo strumento, oltre che rilevare il Sars-Cov-2 percepirà pure i virus influenzali. Secondo uno di loro, Yin Fang, essa “funzionerebbe molto bene in spazi con scarsa ventilazione, come ascensori o stanze chiuse, dove il rischio di essere infettati è alto”. Il sensore, inoltre, è aggiornabile. Noi, nel frattempo, stiamo già immaginando un futuro incredibile: quello – ad esempio – di una semplice passeggiata nel parco in cui passiamo la metà del tempo a leggere le “informazioni” che ci passa la “mascherina intelligente”. Con la relativa gioia di vivere che ne consegue.

Stelio Fergola