Roma, 16 mar – Le squadre italiane brillano – finalmente – in Champions League. Come non accadeva da ben 17 anni, sotto il peso di una crisi economica – ma anche gestionale – mai vista prima nella storia del calcio nazionale.

Italiane in Champions, 3 su 8: stagione impeccabile



Erano risultati nell’aria, inutile negarlo, e noi stessi li avevamo paventati. Siamo lontani dai bei tempi andati in cui si dominava a tutto campo nelle competizioni europee, sia ben chiaro. Nessuna delle tre qualificate ha rose paragonabili alla concorrenza, neanche il Napoli, ovvero la formazione più forte e più spettacolare tra quelle italiane in competizione. Però è indubbio che, soprattutto sul fronte azzurro, si sia dimostrata tanta qualità e anche moltissima maturità anche nella sfida di ieri contro l’Eintracht Francoforte, dopo una prima mezz’ora incerta, a differenza delle milanesi passate in modo meno agevole contro Porto e Tottenham. Lascia l’amaro in bocca, a distanza di mesi dall’eliminazione, l’assenza della Juventus: la squadra di Allegri avrebbe potuto essere una ulteriore spina nel fianco per i concorrenti, considerato il suo organico competitivo, e una possibilità in più nelle speranze di successo di club italiani nella coppa.

Cosa può succedere



Le otto qualificate ai quarti sono le seguenti: Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Manchester City, Benfica, Napoli, Milan e Inter. Tra le italiane, la più attrezzata per poter fare – ancora – un po’ di strada è indubbiamente il Napoli. Le due milanesi hanno in realtà faticato abbastanza già negli ottavi, e forse potrebbe quasi essere auspicabile un derby lombardo estratto ai sorteggi per avere la certezza di una italiana tra le più deboli che possa arrivare in semifinale. Il Napoli può tutto e nulla: gli uomini di Luciano Spalletti possono vincere con chiunque, soprattutto ai quarti, mentre potrebbero pagare molto di più – sempre con chiunque – in una eventuale semifinale. Questione di abitudine – scarsa -a certi livelli, un dato che nel calcio si ripresenta spesso. Ogni nuova gara è una prova, e ieri gli azzurri ne hanno superata un’altra, visto l’ambiente letteralmente “incendiato” dopo gli incidenti causati dai tifosi dell’Eintracht.

Stelio Fergola