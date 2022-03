“L’anima degli iraniani” (cioè gli ucraini): l’ultima gaffe di Biden (Video)

Roma, 2 mar – Biden e gli ucraini, anzi gli iraniani. Così recita l’ultima gaffe del presidente degli Stati Uniti, riportata da LaPresse.

Biden, solidarietà agli ucraini chiamati “iraniani”

“Il cuore e l’anima degli iraniani”, dice Joe Biden. Ma si riferisce – ovviamente – agli ucraini. Avviene durante discorso sullo Stato dell’Unione in sui il presidente ha citato il conflitto a Kiev e nelle altre città del Paese. Sleepy Joe ha lodato la resistenza all’invasione russa ma ne ha fatta una delle sue, chiamando gli ucraini “iraniani”. La frase completa evidenziata è la seguente:“Putin può circondare Kiev con i carri armati, ma non conquisterà mai il cuore e l’anima del popolo iraniano”. E alle sue spalle Kamala Harris scandisce sottovoce, dicendo la parola “ucraini”, a correzione del capo di Stato e leader della Casa Bianca.

Video già virale

Ovviamente, il video è già virale e circola nel web a grande velocità. Joe Biden non è nuovo a simili peripezie, e le sue manifestazioni pubbliche “confusionarie” negli ultimi due anni non sono state poche. Al punto che, secondo sondaggi anche recenti da noi pubblicati, il 48% degli elettori americani è arrivato a pensare che il presidente non sia “mentalmente idoneo”. Per carità, questa è una banale confusione di termini. Ma se si guarda al contesto generale del personaggio, il soprannome “Sleepy” trova conferma ogni giorno che passa.

Alberto Celletti