Roma, 5 ago – Morgan spin doctor mancava. Soprattutto considerando la direzione politica in cui è diretto il cantautore. Che, come riporta Open, la direzione è proprio Fratelli d’Italia.

Morgan, aspirante spin doctor di Giorgia Meloni



Nell’articolo si parla di “colpo di scena”. Ma giocando con le parole potremmo definirla una “scena di colpo”. Colpo al cuore, s’intenda. Morgan si auto-candida come spin doctor di Giorgia Meloni. Il cantante afferma di consigliare il leader “per il programma elettorale”, in un’intervista a Il Giornale. Solo consulenza, sia chiaro. Non comparirà certo nelle liste del partito. E poi, il Morgan spin doctor, è molto professionale: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?”, dice, facendo un nemmeno troppo velato parallelismo. Infine, i consigli. Più che altro sul linguaggio: “Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole, che poi sono parte del mio mestiere”.



Il cantante e l’autodichiarato contributo

L’autodichiarato contributo di Morgan alla campagna elettorale di Fratelli d’Italia sarebbe anche sulla linea politica. Un aspetto di cui il cantante, però, non ha voluto parlare, pur essendosi già esposto in passato, proprio su Giorgia Meloni. Alcuni mesi fa, riguardo le indiscrezioni su sue possibili candidature, aveva commentato: “Non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia. In questo momento storico sta mancando il dibattito, tant’è che in Parlamento non esiste quasi più l’opposizione, se non nella figura di Giorgia Meloni”.

Stelio Fergola