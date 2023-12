Le “statue occulte” non esattamente “piacevoli” del Natale statunitense…

Roma, 23 dic – No, non si tratta di un episodio dei Simpson o di South Park bensì di un’usanza che va avanti ormai da qualche anno a questa parte e che ha visto l’installazione di diverse opere a tema satanico nelle hall di diversi campidogli, come quello di Springfield e Des Moines, le capitali dell’Illinois e dell’Iowa. Un’usanza iniziata nel 2014 durante le festività natalizia. Promotrice di queste iniziative le sedi locali del The Satanic Temple, religione di ispirazione satanista di recente fondazione (nasce nel 2012) e molto attiva sul piano della comunicazione, formando una sorta di ibrido tra istanze wokeiste e immaginario satanista. Se a livello simbolico non mancano pentacoli rovesciate e teste di capro, a livello comunicativo il The Satanic Temple si pone come un araldo di temi come: diritti civili, egualitarismo, scetticismo religioso, giustizia sociale, laicità e separazione tra Stato e Chiesa.

Aborto e scuola del “Satanic Temple”

L’ultima iniziativa mediatica di un certo rilievo del The Satanic Temple è quella del “rituale satanico” per l’aborto di cui ha parlato anche il magazine statunitense Cosmopolitan. Niente messe nere e un rituale molto meno pulp di quanto si potrebbe immaginare. La donna prima di compiere un aborto si guarda in uno specchio e recita le seguenti parole: «Il corpo è inviolabile, soggetto solo alla propria volontà. Le convinzioni devono essere conformi alla migliore comprensione scientifica del mondo. Non bisogna mai distorcere i fatti scientifici per adattarli alle proprie convinzioni.Con il mio corpo, il mio sangue; con la mia volontà, è fatto.» Ma questa dell’aborto satanico è solo l’ultima delle tante trovate di comunicazione del The Satanic Temple, tra cui c’è anche il “doposcuola satanico” (After School Satan) che non propone messe nere bensì tutte attività incentrate sul promuovere il razionalismo scientifico. Pure, come detto il TST nel sottile gioco tra provocazione e propaganda non disdegna tutto l’armamentario dell’immaginario satanista quando ha occasione per farlo. Si tratta delle installazioni natalizie d’impronta satanica che il The Satanic Temple propone nelle sede amministrative statali. Nei locali Campidogli in generale vengono installate a partire da dicembre presepi, scene della natività da parte delle diverse fedi cristiane. Sia le Hanukkiah, i candelabri a nove braccia, per la festività ebraica di Hannukah che ricorre in dicembre.

Statue sataniche

A partire dal 2014 anche il The Satanic Temple ha preteso il proprio spazio, in gergo si parla di snaketivity, gioco di parole tra snake, serpente, e nativity, natività. Nel corso degli anni si sono visti angeli caduti, mele e serpenti, o bafometti in forma di bambino in fasce.

O come l’ultima installazione al Capitol di Des Moines, Iowa, un Bafometto con il teschio caprino ricoperto di specchi. Installazioni spesso vandalizzate, come quello di Des Moines “vandalizzato” e abbattuto (come spesso è capitato a questo tipo di installazioni) da un credente (in questo caso un politico repubblicano locale). E ogni anno che passa, una parte della sinistra americana è sempre più convinta che l’attività del The Satanic Temple sia fondamentale nel dimostrare le ipocrisie dei repubblicani, come dimostra questo articolo di Salon che plaude ai nuovi satanisti perché: «I satanisti e i loro fan hanno la possibilità di ricordare a tutti che i repubblicani sono degli ipocriti che non hanno mai creduto a tutti i discorsi sulla “libertà di parola”.» Con l’inevitabile paradosso che adesso i liberal che plaudono ai parafernalia satanisti nei campidogli pretendono pene esemplari contro i “vandali” colpevoli di aver abbattutto le statue di Bafometto. E sono gli stessi liberal che invece hanno applaudito i veri “vandali” che negli ultimi cinque anni hanno abbattuto le statue dei padri fondatori statunitensi come Lincoln, Jefferson e Washington. E che per anni hanno invocato il defund the police. Ma come si sa il diavolo è nei dettagli.

