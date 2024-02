L’Egitto vuole ridurre la crescita demografica

Roma, 25 feb – Con i suoi 105 milioni e 800mila abitanti l’Egitto è il terzo Paese più popoloso dell’Africa dopo Nigeria e Etiopia. Per capire con quali intensità la popolazione egiziana stia crescendo basti pensare che nel 2021 gli abitanti erano 102,8 milioni mentre nel 2022 erano 104,4 milioni: un aumento di circa 3 milioni che sta creando enormi problemi al Paese.

Egitto, stop alla crescita demografica

Se la popolazione aumenta il livello di povertà rimane inalterato perché la ricchezza creata deve essere condivisa con un numero piu’ alto di persone senza contare che l’aumento demografico, oltre ad aggravare l’insicurezza alimentare, costringe anche il governo a spendere le sue scarse risorse in grossi progetti infrastrutturali per costruire case, strade e altre necessità per un numero crescente di persone. Ciò non è sfuggito all’attenzione del governo egiziano, il quale ha lanciato un programma volto a ridurre i tassi di natalità puntando a politiche di controllo delle nascite, dando sussidi alle famiglie a patto che abbiano solo due figli.

Il piano

Questo programma sta cominciando a dare risultat, visto che il tasso di natalità negli ultimi cinque anni e’ passato da 3,5 a 2,85 per donna, anche se ora il governo vorrebbe ridurlo ulteriormente a 1,6. Per capire l’importanta di questo obiettivo basti pensare che un tasso di natalita’ di 2,1 per donna è quanto richiesto per mantenere stabile il numero di abitanti quindi puntare a 1,6 figli per donna potrebbe portare in futuro a un calo complessivo della popolazione. Ovviamente la strada da fare per raggiungere questo obiettivo è parecchio lunga, ma quanto meno la politica locale sta facendo qualcosa per affrontare un problema che affligge quasi tutta l’Africa e che ne rallenta lo sviluppo.

Giuseppe De Santis