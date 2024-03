L’esilarante body shaming de L’Espresso contro la Ferragni

Roma, 7 mar – Per l’otto marzo l’Espresso ci ha regala una copertina che non ci saremo mai aspettati di vedere: Chiara Ferragni agghindata come il Joker (ci hanno copiato le copertine?) per quello che qualcuno ha già bollato come “irrispettosa”, soprattutto in concomitanza con la giornata internazionale della donna.

L’Espresso si è espresso male?

L’ultima copertina de L’Espresso sta facendo discutere nonostante non sia ancora arrivata in edicola. L’inchiesta principale è sugli affari dell’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, che come spiegato anche nel sommario è “Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”. Un’inchiesta che si preannuncia molto critica nei confronti della gestione del business in casa Ferragni, già scossa in questi mesi dalle vicende giudiziarie per il caso Balocco e gli altri accordi commerciali. Ma ovviamente non è tanto l’argomento ad aver scosso l’opinione pubblica e gli utenti sui social network, quanto l’immagine che campeggia in copertina: Chiara Ferragni agghindata come un pagliaccio. Sui social c’è chi critica il cattivo gusto dell’immagine, e anche la scelta di ridicolizzare una donna in copertina proprio l’8 marzo. Qualcuno ha già detto il Body shaming? La cosa esilarante è che provenga da una colonna portante del politicamente corretto come L’Espresso, che però – va ricordato – ha spesso realizzato delle copertine provocatorie, soprattutto contro il centrodestra: Salvini Gambadilegno, Berlusconi Mao di Andy Warhol e Giorgia Meloni regina Elisabetta. Che non sia un momento facile per la signorina Ferragni può ben testimoniarlo questo ennesimo sfottò, che arriva proprio da chi ha sempre sostenuto i suoi messaggi alla “pensati libera”. Dispiace.

La Redazione