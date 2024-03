La Ferragni e le scuse strategiche hanno stancato tutti

Roma, 4 mar – Chiara Ferragni sembra la campionessa mondiale delle “scuse strategiche”, mentre la pura verità sulla questione del cosiddetto “Pandorogate” (e non solo) è che in certi casi si dovrebbe tacere e forse mettersi in disparte, una buona volta nella propria esistenza. Che la signora (o neo-signorina?) Ferragni viva di media è palese. Altrettanto palese è che dopo uno scivolone del genere un minimo di dignità sarebbe d’uopo.

Ferragni, scuse strategiche anche da Fazio

Nell’intervista a Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, la Ferragni lancia nuovamente la campagna di “scuse strategiche”. Strategiche perché necessarie, vista la botta incredibile causata dal Pandorogate e dalla beneficenza farlocca. Già subito dopo lo scandalo, l’influencer aveva diffuso un video in lacrime in cui chiedeva scusa, ribadiva la sua buona fede, varie ed eventuali strappalacrime (o lacrima strappastorie per usare un gergo satirico molto diffuso sul web).

Ora basta

La Ferragni affronti le conseguenze di ciò che ha fatto senza proseguire su questa strada francamente imbarazzante, toppe peggiori del buco. Beninteso che della vita matrimoniale della signora in questione ce ne frega il giusto, ovvero niente. E altrettanto beninteso che sappiamo bene che questa intimazione – puramente concettuale – cadrà nel vuoto, visto il personaggio in questione e l’universo triste a cui appartiene. Esporre pure le scuse mediaticamente è davvero troppo. Nonché un insulto all’intelligenza delle persone.

Aurelio Del Monte