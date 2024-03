Libro Blu 2022: punti chiave e impatto sull’industria del gioco

Quello del gambling è un settore che non solo non sembra aver subito contraccolpi negativi ma che sta registrando una crescita considerevole negli ultimi anni. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha recentemente pubblicato il cosiddetto Libro Blu 2022, che rivela dati interessanti sulle preferenze dei giocatori online e, in generale, sull’impatto del settore del gioco sulle entrate all’erario. Approfondiamo insieme l’argomento.

Quattro punti chiave del Libro Blu 2022

Illustriamo di seguito i quattro punti chiave del report pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tassazione ed entrate erariali

I giochi per casinò, di carte e di sorte sono sottoposti a una pesante tassazione da parte dello Stato. Secondo quanto indicato nel Libro Blu 2022 pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ciò ha garantito cospicue entrate all’erario, registrando una crescita graduale negli ultimi anni. La più ampia fetta di introiti statali sembra essere stata generata dalle slot machine, seguita a stretto giro dalle lotterie e dalle scommesse. Anche le attività di contrasto all’evasione fiscale sembrano aver fatto confluire milioni di euro nelle casse dello Stato. Si nota anche un aumento dell’importo medio scommesso dagli utenti. Le somme più elevate vengono scommesse del poker cash. Seguono i giochi di carte, i giochi per casinò e le scommesse.

Preferenze dei giocatori

Si stima che su un totale di oltre 11 milioni di giocatori online, almeno il 23% nel 2022 abbia espresso una preferenza per i cosiddetti giochi a base sportiva. Il 17% si è orientato su giochi di abilità a distanza, mentre il 13% su casinò virtuali e giochi di carte. I portali di gioco online offrono l’opportunità di accedere in qualsiasi momento da smartphone, tablet e laptop a una vasta gamma di giochi di abilità, di sorte a quota fissa e di carte sia in modalità multiplayer che come giocatore singolo, tra cui, per esempio:

slot machine;

roulette;

blackjack;

baccarat;

poker;

videolottery;

bingo;

burraco;

game show;

sette e mezzo online.

Nei migliori portali di gioco online gli utenti possono perfino giocare sul tavolo verde dal vivo con croupier professionisti.

Snellimento degli step per registrarsi in un casinò online

Illustriamo dettagliatamente di seguito la procedura per registrarsi in un casino online, recentemente snellita:

Accedi alla homepage del portale a cui desideri iscriverti.

Clicca sul pulsante “Registrazione”, “Registrati” o simili.

Indica la tua nazione di residenza, in modo da iscriverti alla versione corretta del sito in questione per il tuo Paese.

Crea uno username da utilizzare nel sito quando accederai ai giochi.

Scegli una password.

Indica l’indirizzo di posta elettronica a cui desideri essere contattato per ricevere comunicazioni riguardanti il tuo account di gioco o in caso di assistenza.

Inserisci la tua data di nascita, per confermare di aver compiuto almeno 18 anni.

Inserisci i tuoi dati personali, tra cui nome, cognome e codice fiscale.

Leggi con attenzione i termini generali e l’informativa sulla privacy.

A questo punto in genere viene richiesto di verificare la propria identità inviando la copia di un documento personale in corso di validità. I migliori casino online consentono di effettuare la registrazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) in pochi istanti, rendendo superfluo dover inviare manualmente una copia della propria carta d’identità o patente di guida. L’uso di SPID nei casinò online è un aspetto molto apprezzato dagli utenti. Si tratta di un sistema di autenticazione digitale che consente agli utenti di accedere a vari servizi online, inclusi quelli legati al gioco d’azzardo, utilizzando un’unica identità digitale. Ti esortiamo, comunque, a fare molta attenzione in fase di registrazione. Se ti viene richiesto di svolgere operazioni insolite, come per esempio cliccare su link sospetti, condividere l’url del sito in questione con un tot di contatti sui social o compilare non meglio specificati sondaggi per beneficiare di fantomatici bonus, non fidarti e passa oltre.

Controlli e violazioni

Parallelamente, il report pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia una crescita delle violazioni amministrative, degli atti di accertamento e delle ispezioni, che si stima abbiano portato all’inibizione di oltre 200 portali illegali e irregolari. È stata altresì registrata una netta riduzione dei tentativi di accesso ai siti illegali, a riprova del successo delle iniziative volte a contrastare le pratiche illecite nel settore del gioco d’azzardo. Raccomandiamo di affidarsi sempre e solo a portali e piattaforme in possesso di regolare licenza ADM rilasciata dal Monopolio di Stato, garanzia di qualità, trasparenza, legalità e massima sicurezza. Controlla sempre che nella homepage della piattaforma di gioco a cui ti accingi a iscriverti sia riportato il marchio ADM, che assicura che il portale sia sicuro e affidabile, proprio perché costantemente monitorato e severamente regolamentato.