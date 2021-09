L’ex Ken umano ora è “donna”

Roma, 17 sett – Venghino siori veghino al circo Barnum che è la tv italiana: grazie a Barbara d’Urso e ai suoi vari cloni, la tv è sempre più aperta a tematiche di “genere”, oculatamente inzuppate nell’inoffensivo trash, che però spalancano quella famosa finestra di Overton nelle case delle famiglie e – non a caso – è seguitissima dal pubblico Lgbt. L’ex Ken umano, ora Jessica Alves, personaggio nato e reso famoso in questo contesto, ora ci dice che vuole diventare mamma.

L’ex “Ken Umano”, chiamato così per i numerosi interventi estetici a cui si è sottoposto per somigliare a Ken, il fidanzato di Barbie, già così dava l’impressione di essere una persona con tanti i problemi nell’accettarsi ma si sa, il pubblico ama i personaggi disfunzionali. Poi, però, Rodrigo Alves ha deciso di diventare Jessica Alves, aggiungendo al curriculum la disforia di genere: è andato sotto i ferri per cambiare sesso ed è corso in ogni salotto tv per raccontare la sua transizione. Ma non gli basta: siccome ormai tutto è gossip, annuncia che sottoporsi a un trapianto di utero per poter restare incinta: “So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità“, ha raccontato al settimanale Nuovo. E, non a caso, ha rivelato di avere le idee chiare anche sul nome: “Spero che mi nasca una femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della D’Urso”.

E vuole diventare mamma

L’ex Ken ora è in Brasile dove sta aspettando di ricevere il via libera per la complicata operazione: “Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico. Dura cinque ore e costa 50 mila euro. Mi impianteranno l’utero di una donatrice morta“, ha raccontato a Nuovo. Il desiderio di diventare mamma, per Jessica, è più forte di ogni altra cosa: “So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità. Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio”.

Ilaria Paoletti