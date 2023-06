Roma, 17 giu – Lona Lases ha rinunciato da tempo al sindaco. In un’Italia in cui l’astensionismo elettorale ha raggiunto livelli record, questo piccolo comune trentino recita il ruolo di capitale nazionale.

Lona Lases, il comune senza sindaco

Lona Lases non ha il sindaco, e qualcuno ha scritto addirittura che “non ha politica”. Il paesino di circa 900 anime avrebbe proprio rinunciato alla politica, quasi come a dire: “da qualche parte alla fine è successo davvero“.Ne è un esempio un articolo pubblicato su Today dal titolo “Il paese che ha deciso di fare a meno dei politici”. Si tratta, francamente, di un’esagerazione. Nonostante Lona Lases non abbia un sindaco (e non lo avrà almeno fino alla prossima primavera), non è tecnicamente possibile rinunciare alla politica. O quanto meno è molto complicato. Nello stesso comune trentino – infatti – non è che non governi proprio nessuno e ci si trovi in balia della pura anarchia come qualche vecchio nostalgico grillino vorrebbe. Semmai, ci si trova nelle condizioni di non dover esprimere alcuna politica propria, ma imposta, visto che a gestire la comunità, in questo momento c’è un commissario, come riporta la stampa locale, fino alle prossime elezioni che si terranno tra un anno.

La sfiducia nella politica e nel futuro

Indubbiamente, però, c’è del vero anche nelle esagerazioni. È indubbio ad esempio che i cittadini del paesino in questione abbiano deliberatamente rinunciato a scegliere il proprio primo cittadino, visto che il quorum alle elezioni di un mese fa è stato di appena il 31% degli aventi diritto. Pasquale Borgomeo, poliziotto in pensione, candidato da un’unica lista, non è stato eletto. Il motivo risiede nell’estrema stanchezza degli abitanti del posto per le recenti inchieste sulla presenza della ‘ndrangheta nel territorio. Un’indagine conclusasi nell’ottobre 2020 ha portato a molte misure di custodia cautelare per politici e imprenditori locali, accusati di fare affari per conto della nota organizzazione criminale per il porfido, la roccia vulcanica specifica del luogo molto utilizzata per i semilavorati grezzi. Una roccia su cui si basa molto l’economia di Lona Lases e della intera Val di Cembra.

Alberto Celletti