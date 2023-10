“Benzema legato ai Fratelli Musulmani”: l’accusa al calciatore

Roma, 18 ott – Karim Benzema legato ai Fratelli Musulmani? Per ora, è solo un’accusa. Ma è pesante, e viene direttamente dal ministero dell’Interno francese, come riporta Adnkronos.

“Benzema legato ai Fratelli Musulmani”

È il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ad accusare l’ex attaccante del Real Madrid e Pallone d’Oro Karim Benzema. “Il signor Karim Benzema ha legami noti con i Fratelli Musulmani”, dice ministro a CNews. Si parla, ovviamente, dell’organizzazione islamica transnazionale, in Francia considerata aperamente terroristica.Il giocatore, musulmano praticante, aveva scritto nei giorni scorsi: “Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che ancora una volta sono vittime di questi ingiusti bombardamenti che non perdonano né le donne né i bambini”.

Soliti doppiopesismi senza riscontri, per ora

La colpa di Benzema pare proprio essere quella di aver pregato per Gaza senza citare le vittime israeliane. Se poi il ministero francese avesse altre informazioni, ovviamente, il discorso cambierebbe. Su due piedi, l’attacco è pesantissimo e motivato esclusivamente dallo scarso “allineamento” del calciatore. Chiedendogli – in pratica – di essere ciò che non è e che non sarà mai: un occidentale e un europeo. Una faccenda che dimostra per l’ennesima volta – ove mai ce ne fosse bisogno – che l’identità non è un pezzo di carta da poter usare o buttare come rifiuto indifferenziato, ma qualcosa di ben più preciso. E se si pretende da un arabo di avere eguale sensibilità per le vittime di una guerra in cui una sua parte comunque definibile sia coinvolta, semplicemente si sta affermando qualcosa di lontano dalla realtà.

Aurelio Del Monte