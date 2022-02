Roma 1 feb – La mappa social mondiale 2022, pubblicata dall’Ansa, è sulla falsariga di quelle degli ultimi anni, e consacra il dominio di Facebook su scala planetaria.

Mappa social mondiale 2022: i tre blocchi

Sembra una divisione geopolitica, e forse poco ci manca visto il ruolo che i social network esercitano anche a livello politico. Ma comunque, la mappa social mondiale del 2022 vede l’affermarsi di tre grandi blocchi: l’oriente, l’ex-Urss e il resto del globo. L’ultimo blocco è in realtà l’unico veramente “internazionale” a tutto tondo, nel senso che è l’unico in grado di abbracciare una quantità realmente enorme di Stati e nazioni: in esso, domina Facebook. La fonte della mappa è l’esperto italiano Vincenzo Cosenza, che la compone e la aggiorna da 14 anni.

Il ruolo della messaggistica

La messaggistica e la sua introduzione nelle app più famose ha influenzato i movimenti dei vari social network a livello planetario. Secondo Cosenza, gli smartphone “hanno trasformato radicalmente le nostre abitudini e anche i luoghi dei nostri incontri, creando lo spazio per l’adozione di massa di queste app”.La variabile delle app ha influito sul primato di Facebook, che sebbene assoluto è un marchio ora meno “centrale” che in passato. L’app più utilizzata come chat è Whatsapp, in 37 delle 61 nazioni considerate, con circa due miliardi di utenti attivi ogni mese. La Cina, grazie al suo immenso potenziale demografico, non è così distante: WeChat ha oltre 1,26 miliardi di utenti attivi. In Giappone e Taiwan, invece, l’app di messaggistica più popolare è Line, con oltre 200 milioni di utenti attivi.

Alberto Celletti