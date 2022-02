Roma, 1 feb – Pfizer chiede l’autorizzazione per produrre vaccini anche per bimbi tra i sei mesi e i 5 anni. Lo rende noto l’Agi.

Pfizer, vaccini anche ai bimbi più piccoli: la richiesta

Pfizer e BioNTech stanno chiedendo all’ente regolatore americano l’autorizzazione per produrre vaccino anti-Covid per bimbi anche al di sotto dei cinque anni. Le fonti sono i media statunitensi, che precisano come la richiesta potrebbe essere presentata anche oggi. La Fda (Food and Drug Administration) ha nel frattempo autorizzato il booster della Pfizer per i ragazzini al di sopra dei 12 anni.

Quanto al numero, si parla di due dosi, con possibilità anche della terza: “Sappiamo che due dosi non sono sufficienti e quindi andiamo avanti”. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, nel frattempo dichiara su SkyTg24: “Siamo vicini a un vaccino per i bambini sotto i 5 anni. Purtroppo molti di loro si stanno ammalando, avere un vaccino significa avere un’arma in piu'”.

Mascherine all’aperto, stop a fine marzo

Nel frattempo si parla di togliere le mascherine nei luoghi aperti. E Costa afferma che “si potranno togliere prima del 31 marzo, credo che già nelle prossime settimane, almeno per quanto riguarda le zone bianche, ci potranno essere le condizioni per iniziare a togliere le mascherine all’aperto”. E per la dad scolastica aggiunge: “Non c’è dubbio che sulla scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare, stiamo procedendo in un percorso condiviso con le Regioni e sicuramente arriveranno norme che semplificheranno”.

Alberto Celletti