Roma, 22 set – Giorgia Meloni è la “donna più pericolosa d’Europa”. Il settimanale tedesco Stern vince il premio per la sparata più ridicola dell’ultimo anno, superando in scioltezza i “Letta quotidiani” che per un periodo ci avevano deliziato proprio su queste pagine. In fondo sembra quasi una valutazione generosa: in casa nostra, qualcuno ha addirittura immaginato che dare sostegno al presidente di FdI apra le autostrade per l’inferno.

Stern: “Meloni la donna più pericolosa d’Europa”



Come riporta l’Ansa, il settimanale tedesco Stern ci va giù pesante con la Meloni, definita addirittura la “donna più pericolosa d’Europa”. E il sottotitolo è ancora più divertente: “La postfascista Giorgia Meloni può vincere le elezioni in Italia con l’aiuto degli amici di Putin – Questo avrebbe conseguenze estreme per noi’. Nel pezzo all’interno del giornale i deliri proseguono in scioltezza: “Si presenta come cristiana, moderna e innocua. Allo stesso tempo Giorgia Meloni vuole trasformare l’Italia in uno stato autoritario, se vincerà le elezioni”. Ovviamente, immancabile l’allarme razzista, visto che il presidente di FdI è pronta al “blocco marittimo contro i rifugiati”, senza dimenticare “l’Europa delle patrie che vuole promuovere con il suo grande modello di riferimento Orbán” oltre alle onnipresenti “tirate contro la lobby Lgbt”. Insomma, il solito minestrone: con il pepe tedesco invece di quello italiano, ma la sostanza cambia poco.

FdI, gli “amici della Russia” e il sempreverde complottismo



Il minestrone prosegue imperterrito, tra amici della Russia, complottismo anti Covid e quant’altro. Secondo Stern “sia Berlusconi che Salvini curano legami con il Cremlino. Attraverso di loro, Putin avrebbe per la prima volta alleati nel governo di un Paese dell’Europa occidentale e con il loro aiuto potrebbe destabilizzare l’Unione”. Ovviamente, la Meloni è pure complottista, perché “nel 2020 Meloni ha diffuso false notizie sul coronavirus e ha twittato che l’Ue beneficerebbe dalla pandemia, senza spiegare esattamente come”. Dunque, cari italiani, preparatevi. Anzi, preparatevi voi europei, perché la terribile Meloni potrebbe essere prossima a governare l’Italia: preparate i rifugi, potrebbe non salvarsi nessuno.

Stelio Fergola