Microtecnica, l’inutile stop del governo alla vendita ai francesi

Roma, 21 nov – Come riporta il Giornale, Microtecnica non è stata venduta ai francesi. L’azienda si interessa di produzioni aerospaziali ed era finita nelle mire dei transalpini.

Microtecnica, il golden power del governo e lo stop alla vendita

Microtecnica, importante sottolinearlo, è controllata da Collins Aerospace, del gruppo americano United Technologies Corporation. Il governo ha esercitato il golden power per bloccare l’acquisizione da parte del gruppo francese Safran, di cui lo Stato francese detiene l’11% delle quote. L’azienda transalpina commenta così: “A seguito di questa decisione, rimaniamo impegnati nella compravendita e stiamo lavorando con tutte le parti per determinare i prossimi passi appropriati da fare. Il completamento di questa acquisizione rimane inoltre soggetto all’ottenimento di altre consuete approvazioni normative e condizioni di chiusura della trattativa”. Cos’è il golden power? Sostanzialmente, un potere speciale di veto in caso di acquisizioni in settori di rilevanza strategica, come possono essere l’energia, i trasporti, la difesa o la sicurezza nazionale. I francesi avevano messo gli occhi su Microtecnica da tempo ed erano in trattativa da mesi.

Uno stop inutile

In senso assoluto, il freno alla vendita ai transalpini cambia poco o nulla. Le questioni mutano in senso positivo solo se le aziende sono sotto il controllo nazionale. In questo caso, parliamo di una società nelle mani statunitensi dal 2011, ovvero da 12 anni. Non toglie e non mette, se non, al massimo, in senso estremamente relativo: impedisce di far guadagnare spazi a un concorrente europeo regionale (lo stesso ignorato da chi crede ancora in una suggestiva quanto impossibile “Europa” passando sopra contrasti genetici e completamente irrisolvibili), ma si ferma lì. Al massimo può essere definito “interessante”, ma di dirimente ha ben poco. I francesi non mollano, stando alle dichiarazioni ufficiali di Safran: “Rimaniamo impegnati nella transazione e stiamo lavorando con tutte le parti coinvolte per determinare i passi successivi più appropriati. Ulteriori informazioni saranno fornite quando sarà necessario”. In ogni caso, Microtecnica resta un polo aziendale strategico non posseduto dagli italiani ma eterodiretto: tutto il resto sono chiacchiere.

Stelio Fergola