Milano, il saluto per Ramelli è legittimo: ennesimo palo di Anpi e procura

Roma, 24 feb – Nessuna “ricostituzione del partito fascista“. Solo il legittimo omaggio ad un ragazzo massacrato. Sono queste le motivazioni che hanno portato il Tribunale di Milano ad assolvere – il 28 novembre scorso – con formula piena ‘perché il fatto non sussiste‘ 23 militanti di estrema destra per aver risposto alla chiamata del ‘Presente’ al corteo del 2019 in memoria di Sergio Ramelli. Una nuova assoluzione dopo quelle per il corteo del 2016.

Milano, il saluto per Ramelli non è reato

Secondo i giudici del Tribunale meneghino, la “chiamata del presente” e il saluto romano dei militanti non costituiscono una “condotta potenzialmente idonea alla ricostituzione del partito fascista“, ma hanno avuto “solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo del giovane trucidato per le sue idee politiche“. I 23 erano imputati per manifestazione fascista sulla base dell’articolo 5 della legge Scelba. Ennesimo – clamoroso – palo per l’Anpi e la Procura di Milano che avevano chiesto condanne a pene comprese tra due e quattro mesi per i militanti di Lealtà Azione, Forza Nuova e CasaPound Italia. Ancora una volta una sentenza fa chiarezza: la Corte d’appello di Milano sì uniforma alle precise indicazione delle Sezioni Unite sul saluto romano, ribadendo che non è il saluto a integrare fattispecie di reato, ma le circostanze nel quale avviene, ovvero il pericolo concreto di “ricostituzione” o la presenza di organizzazioni che hanno per scopo discriminazione e razzismo. In futuro dovranno dimostrare che questi movimenti sono organizzazioni con un chiaro scopo di razzismo e discriminazione. Cosa che ad ora la Cassazione non riconosce, con buona pace di tutti. Rimangono le perplessità sull’impunità delle Procure, che continuano ad armare processi di anni e anni per giungere a dei nulla di fatto “cosmici”.

Sergio Filacchioni