Israele, nuovi massacri: 110 morti palestinesi a Gaza in 24 ore

Roma, 18 dic – Israele verso nuovi recordi di massacro: sono 110 i morti palestinesi nelle ultime 24 ore sulla Striscia di Gaza, come riporta Adnkronos. Nonostante sia in una botte di ferro nel contesto occidentale, Tel Aviv sta attirando intorno a sé sempre più polemiche e discussioni, arrivando a coinvolgere talvolta perfino l’alleato numero uno statunitense, che da quando è scoppiato il conflitto – e in più di un’occasione – è stato quasi “costretto” a criticare la politica di guerra israeliana.

Mori palestinesi, nuovi picchi a Gaza

Qualcuno comincerà a dubitare per l’ennesima volta dei famigerati “numeri di Hamas”, nonostante anche fonti esterne al mondo arabo ne abbiano confermato l’assoluta plausibilità. Fatto sta che secondo il ministero della Sanità di Hamas sono 110 i morti palestinesi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, dopo l’azione delle Forze di difesa israeliane (Idf). Nella nota del ministero si legge: “Ci sono stati 50 martiri negli attacchi dell’occupazione contro le case a Jabalia”.

L’inutile pezza dell’Onu

In una sitazione tanto tragica l’Onu non manca mai di far sentire la sua solita e inutile voce. L’appello al cessato il fuoco, l’ennesimo, dopo la deliberata noncuranza israeliana per i precedenti e le bocciature per i soliti veti. Nell’ultima risoluzione redatta dagli Emirati Arabi Uniti, si torna a chiedere lo stop alle ostilità, in modo da permettere la consegna di aiuti umanitari a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi. Nel documento si legge anche dell’istituzione di “un monitoraggio da parte delle Nazioni Unite dell’assistenza fornita”. Quanto al voto sulla bozza, è atteso oggi. Il Times of Israel parla di ”una cessazione urgente e sostenibile delle ostilità per consentire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli nella Striscia di Gaza” oltre che “il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi”.

Aurelio Del Monte