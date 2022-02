Roma, 16 feb – Non verrà prolungato – a quanto pare, e aggiungeremmo finalmente – il famigerato stato di emergenza, così come il Cts non proseguirà nella sua esistenza. Lo rende noto Adnkronos.

Stato di emergenza e Cts finalmente chiusi?

A parlare e Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite a Rai Radio 1 al programma Un giorno da Pecora. Sullo stato di emergenza, Abrignani dice: “Non credo che verrà prorogato”, mentre discorsi più miti vengono fatti per quanto riguarda il green pass, e soprattutto la sua abolizione dal 1° aprile: “Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto”. Ora, è evidente che il “completamento della campagna vaccinale” sia un concetto piuttosto generico, in uno contesto nel quale il governo non ha mai dato un termine massimo, per gli obiettivi che si è preposto.

Ottimismo sul Covid

Dopo lo stato di emergenza e il Cts, Sergio Abrignani ha espresso anche considerazioni generiche sul Covid, e sulle prospettive “Non credo dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela”.

Alberto Celletti