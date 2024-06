“Non pagherà niente”: così l’avvocato della pluricondannata Salis sui caso dei 90mila euro

Roma, 18 giu – L’avvocato di Ilaria Salis non usa mezze misure. La “maestra” non pagherà nulla dei 90mila euro che deve a Aler per il caso di affitti non pagati già emerso da prima della sua elezione ad europarlamentare. Una cifra che, come sottolinea anche il servizio di Quarta Repubblica pubblicato su Tgcom24, in teoria potrebbe venirgli decurtata dallo stipendio che percepirà a Strasburgo. In teoria…

“Non pagherà”: l’avvocato di Salis non le manda a dire

“Non pagherà, non deve 90mila euro, non ha mai ricevuto l’ingiunzione di pagamento e sicuramente non sono dovuti. Risulta solo una condanna per occupazione, punto e basta”. Così parla Eugenio Losco, il legale dell’europarlamentare con Alleanza Verdi e Sinistra. Ormai l’impunità è ampiamente stata superata, e i vincitori si godono il successo. Ma nel quartiere non sono esattamente felicissimi. E le opposizioni, ovviamente, reagiscono.

“Chi occupa abusivamente uno stabile commette reato”

Due le case in cui Ilaria Salis risiedeva abusivamente, come già noto, visionate personalmente nel servizio in onda su Rete 4. Dopo aver individuato il primo, na donna dello stabile commenta così: “Ne ha un altro al piano terra, sempre occupato, dove non paga l’affitto”. Massimiliano Pirolla, del sindacato autonomo di polizia, è durissimo: “In questa zona ci sono prevalentemente case popolari occupate abusivamente con un alto tasso di delinquenza, spaccio soprattutto”. Ancora di più Enrico Marcora, consigliere comunale FdI: “”Credo che chi occupa abusivamente delle case compie un reato e di conseguenza è giusto che venga penalizzato per questo”.