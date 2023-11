Nordafricano tenta di violentarla, terrore a Firenze: cosa è successo

Roma, 23 nov – Sarebbe un nordafricano, secondo le ricostruzioni, “l’aspirante stupratore” che a Firenze insegue e terrorizza una ventenne, come riporta il Giornale. Una storia ancora una volta inquietante di “integrazioni” immaginarie che si rivelano pericolose.

Il nordafricano tenta di violentarla, lei si salva: cosa è successo a Firenze

Una studentessa di origini messicane di 20 anni ha vissuto attimi di autentico terrore. Secondo quanto emerso, la giovane è stata stretta in un angolo dell’androne di casa sua, in zona Ponte Vecchio, da un uomo che le stringeva i polsi e le ordinava di non parlare. Il tentativo di violenza è apparso palese, ma la ragazza ha reagito urlando fortissimo, allarmando il vicinato e facendo scappare l’aggressore. Poi, grazie all’intervento di un giovane che, svegliato dalle grida, la chiamata alla polizia. Tutto era cominciato dopo una serata trascorsa con gli amici in piazza degli Strozzi. L’uomo aveva chiesto alla giovane di tenere l’anta del portone del palazzo socchiusa, asserendo di abitare anche lui da quelle parti. Dopo di che, l’aggressione: il braccio afferrato con forza, il telefonino sottrato, la spinta violenta a terra e anche il palpeggiamento delle parti intime. Infine le urla e il soccorso dell’altro giovane che abitava nel palazzo il quale, uscito da casa sua, ha trovato la ragazza rannicchiata in un angolo. “Tremava tutta, non smetteva, sono stato con lei nell’ambulanza per più di un’ora”, ha raccontato.

Un male certificato dalla statistica

Gli stranieri delinquono più degli italiani, e alla voce “violenza sessuale” agiscono con una proporzione di 27 a 1, come abbiamo avuto già modo di relazionare in passato. In questo momento, a Firenze, intanto è caccia all’uomo, che secondo le descrizioni sarebbe di bassa statura e di origine nordafricana. Il che non sarebbe certamente in contaddizione con la “statistica” summenzionata.