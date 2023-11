Come prosegue la lotta di Sunak contro l’immigrazione in Gran Bretagna?

Roma, 23 nov – Rishi Sunak sta facendo del suo mandato il simbolo di una lotta all’immigrazione che continua a profilarsi estremamente difficile in Gran Bretagna. I dati, come riporta Agenzia Nova, non sono confortanti per il premier britannico. Che a tal proposito, valuta nuove strette contro il fenomeno.

Sunak e l’immigrazione senza freni

Sono i dati dell’Ufficio per la responsabilità di bilancio (Obr) a dare a Sunak pessime notizie sull’immigrazione. Secondo quanto emerso, le politiche del governo non riusciranno a ridurre i flussi ai livelli pre-pandemia prima del 2027. Decisamente troppo tardi, considerando che, secondo le stime, nei prossimi cinque anni arriveranno altri 150mila immigrati. Numeri altissimi che, con truce ironia, potremmo definire comunque “desiderabili”, in quanto italiani. Tralasciando questa parentesi, è da ricordare che la politica anti-immigrazionista di Sunak è stata tra le più dure in Europa, almeno fino ad oggi. Riferendoci alla clandestinità, è da ricordare che già in primavera il premier aveva posto una stretta che prevedeva il bando a vita per chi arrivava illegalmente.

Le nuove misure in programma

La lotta principale sarà contro l’aumento del 150% dei visti lavorativi, rilasciati soprattutto agli operatori sanitari e sociali stranieri. Il tutto mentre l’Obr rilascerà altre previsioni aggiornate. Ma Sunak sa di giocarsi, sulla partita immigrazione, molte carte per il suo elettorato. Il quotidiano The Times, asserisce che nella prossima settimana saranno presentate nuove proposte da parte del primo ministro, che potrebbero proprio includere gli stop agli operatori sanitari. Oltre ciò, è previsto anche un pacchetto di annunci su un aumento del salario minimo necessario per assumere lavoratori stranieri.

Aurelio Del Monte